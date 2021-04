A parlamentben a koronavírus elleni oltásra történő regisztráció eltörlését sürgette Oláh Lajos a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője napirend előtti felszólalásában. Szerinte a mélyszegénységben élőket a koronavírus-járvány sokkal brutálisabban érinti, mint tehetőseket, az elsők között veszítették el a munkájukat és oltottság szempontjából is sokkal rosszabb helyzetben vannak. Véleménye szerint ezeknek az embereknek sokszor nincs is internet hozzáférésük, ezért nem tudnak regisztrálni, de gyakran a kitöltés is problémát jelent számukra. Azt javasolta, hogy nyissanak inkább a stadionokban oltópontokat, vonják be az önkormányzatokat, a kormány pedig szabaduljon meg "a regisztrációnak álcázott adatgyűjtéstől".

Dömötör Csaba szerint "turbó fokozatra kapcsolt az cinizmus és képmutatás", amit az ellenzék oltásokkal kapcsolatban művel. Miközben az ellenzéki politikusok sokasága már felvette az oltást, a nyilvánosságban az oltási program ellen vannak. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a kormányhivatalok is segítik a leginkább kiszolgáltatott emberek regisztrációját, a 60 év felettiek pedig levélben is jelentkezhetnek oltásra.

Vajon az ellenzék felmérte-e, mivel járna az, ha nem lenne regisztráció? - tette fel a kérdést. Szerinte tömegek zúdulnának a háziorvosi rendelőkre. Emlékeztetett arra, hogy az ellenék határozati javaslatban tiltotta volna meg a kínai vakcinák használatát, és az orosz oltást is ellenzi.

Ez nem oltáspártiság, "ez tőről metszett, feketeöves, okleves, doktori fokozattal ellátott oltásellenesség" - jelentette ki. A határozati javaslat visszavonását sürgetve úgy fogalmazott, a járvány közepén az egész baloldal az oltás ellen kampányol.