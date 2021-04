Valaki nagyon jól jár majd a fővárosi hulladékválogató átadásával

Újabb két évvel kitolták a nagy fővárosi hulladékválogató mű átadását, a hasznát már az állam által kiválasztandó új koncesszor fölözheti le – írja a Népszava. Bár az épület már több mint öt éve elkészült, az uniós támogatási szerződést mégis meghosszabbították, az épület pedig még mindig üresen áll, mert a gépsort, ami a válogatáshoz szükséges, még csak most rendelték meg.

Hozzáteszik, hogy a szerződést már többször is módosították, ami azért kellemetlen, mert a halogatásra rámehet az egész fővárosi hulladékkezelő projekt. A legújabb, hetedik módosítást most elfogadta a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, majd az Innovációs és Technológiai Minisztérium is. Ez azt jelenti, hogy a befejezési határidőt kitolták 2022-re, a támogatási keretet pedig megemelték 254 millió forinttal.

A cikk szerint sokan azt vizualizálják, hogy a hulladékgazdálkodást majd koncesszióba adják valamely NER-kompatibilis cégnek. A projekt egyébként 2013-ban kezdődött, teljes költsége pedig 11,6 milliárdról 13,87 milliárdra nőtt.