Itt a vihar, a fél országra figyelmeztetést adtak ki

Markáns hidegfront érkezik viharos széllel, kiadós csapadékkal – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Keddre a viharos szél miatt másodfokú figyelmeztetéseket is kiadtak. A magasabb hegyekben akár 10-20 centiméteres hótakaró is kialakulhat.

Az északnyugat felől érkező hidegfront hatására egyre nagyobb területen megerősödik a szél, az Észak-Dunántúlon, elsősorban az északnyugati, nyugati megyékben és a Bakony térségében viharos, helyenként óránkénti 70-80 kilométeres széllökésekre lehet számítani – éjszaka is.

Kedden napközben tovább erősödik a légmozgás, a Dunántúlon, majd délutántól északkeleten is nagy területen lehetnek viharos széllökések. Kiemelten az Alpokalján, a Bakonyban és a Balaton térségében a széllökések erőssége elérheti vagy akár meg is haladhatja az óránkénti 90 kilométerest. Kedd este némileg veszít erejéből a légmozgás, de erős, néhol viharos széllökések továbbra is előfordulhatnak.

A viharos szél veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyére másodfokú, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A sok eső miatt Budapestre, valamint Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Nógrád megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.