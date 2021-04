Közel a hárommillió oltás, jöhetnek az újabb lazítások?

A kormány a koronavírus-járvány alatt fokozatosan, az átoltottsági számokhoz igazítva enyhít a járványügyi korlátozásokon. Miután két és fél millió ember megkapta legalább az első oltását, Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy április 7-től

újranyithatnak az üzletek, szolgáltatások, azonban életbe lépett az úgynevezett négyzetméter alapú szabály, melynek értelmében az üzletek, köztük azok, amelyek március 8. óta zárva voltak, tíz négyzetméterenként egy vásárlót fogadva működhetnek.

A kijárási tilalom kezdete este 8 helyett 10 órára módosult.

Az üzletek reggel 5 óra és este fél 10 között nyitva lehetnek.

A kormány az operatív törzs javaslatára április 19-ig hosszabbította meg a hatályban lévő védelmi intézkedéseket. A miniszterelnök az április 2-án adott rádióinterjújában elmondta:

Ha elérjük a 3-3,5 milliót, jöhet a következő lépés, erről jövő héten tudom tájékoztatni a nyilvánosságot.

Müller Cecília országos tiszti főorvos hétfői tájékoztatóján arról beszélt, hogy a magyarországi beoltottság Európában is kiemelkedő, hiszen a lakosság 29 százaléka megkapta már első oltását, míg az uniós átlag ennek fele – közölte a tiszti főorvos. Ugyanilyen jól áll Magyarország a második dózis beadásával: az uniós átlag 6,2 százalékával szemben ma már 12 százalék körül állunk.

Az operatív törzs tájékoztatóján kiemelte, hogy április 13-án 28 800 adag Janssen Pharmaceutica-vakcina és 248 040 adag Pfizer-oltóanyag érkezik. Ezen a napon a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter is bejelentette: kedden 140 ezer második dózis Szputnyik vakcina is érkezik Magyarországra, így akik már megkapták az orosz vakcinát és várják a második adagot, számukra a második oltás beadását is meg tudják kezdeni az orvosok.

A regisztrált idősek 90 százaléka már megkapta az oltást, így a háziorvosok már a 60 év alatti regisztráltakat is olthatják, elsőbbséget adva az egyes kockázati krónikus betegséggel rendelkezőknek – közölte az Emberi Erőforrások Minisztérium. A Nézőpont Intézet új felmérése szerint a népesség háromnegyede nyilatkozott úgy, hogy beoltatná magát a koronavírus ellen.

Ahhoz, hogy a járvány tartósan alacsony számokat mutasson Magyarországon, nagyjából ötmillió állampolgárt kell beoltani – mondta Áder János köztársasági elnök Kék Bolygó című podcastjában Merkely Béla. A Semmelweis Egyetem rektora bízik benne, hogy ennél többen igénylik majd a vakcinát, ami elég lehet ahhoz, hogy nyugodt nyarunk legyen és a járvány ne térjen vissza szeptemberben.

A reggeli járványadatok szerint 5077 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, az elhunytak száma 291 fővel emelkedett. Kórházban 10 740 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 1249-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány legfiatalabb áldozata egy 34 éves férfi, aki magas vérnyomással küzdött.

A parlament hétfői ülésnapján az oltásregisztráción vitatkozott össze kormányoldal és ellenzék. Oláh Lajos DK-s képviselő a „regisztrációnak álcázott adatgyűjtés” leállítását követelte, Dömötör Csaba államtitkár cinizmussal és képmutatással vádolta az ellenzéket.

(Borítókép: Egy asszisztens előkészíti oltáshoz a Szputnyik V koronavírus elleni vakcina első adagját a Mátészalkai Kórházban kialakított oltóponton 2021. április 12-én. Fotó: Balázs Attila / MTI)