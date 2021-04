Müller Cecília: Pótidőpontot kapnak a pedagógusok

Még mindig gondot okoz a maszkviselés elmulasztása és a bulimegvonás is a magyaroknak – derült ki az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese arról számolt be, hogy a hétvégén 2009 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselés elmulasztása miatt.

Beszámolt arról is, hogy a hétvégén két vendéglátóhelyet is be kellett záratniuk ideiglenesen a rendőröknek, mivel egy edelényi vendéglátóipari egységben szeszesital-fogyasztáson kapták a vendégeket. Egy zalaegerszegi diszkóban pedig 25 vendéget találtak a járőrök. Mindkét helyre fél évre lakat kerül, a magánszemélyek ellen szabálysértési eljárást indítottak.

Budapesten is bulizókkal szemben kellett intézkedni, mivel két esetben is a megengedettnél többen gyűltek össze a csendháborítás miatt kihívott rendőrök tapasztalatai szerint. Egy XVI. kerületi kerti partin 25, egy első kerületi házibulin pedig 15 magánszeméllyel szemben indult közigazgatási hatósági eljárás. A rendőrök tetten értek egy 14 tagú zenekart is próba közben a hetedik kerületben még pénteken.

Kiss Róbert beszámolt arról is, hogy a hétvégén 14 171 új hatósági házi karantént rendeltek el, így jelenleg 43 002 embert ellenőriznek majd, hogy betartják-e a vesztegzár szabályait. Mobilos karantén-ellenőrzést csak 3301-en vállaltak.

Müller Cecília a friss járványadatok mellett az oltási kampány részleteiről tájékozatott. A beoltottak száma 2 900 383 fő, közülük 1 217 258 fő már a második oltását is megkapta. Napokon belül meglehet a hárommillió beoltott Magyarországon, és jöhet a következő lazítás – írta meg korábban az Index.

Európában is kiemelkedő az a teljesítmény, hogy a teljes magyar lakosság 29 százaléka beoltott vált – húzta alá.

Elmondta, hogy szinte alig van már olyan személy az idősek között, aki regisztrált, de nem kapta még meg az oltást.

Müller Cecília kitért rá, hogy az oltás közben mindig vannak olyanok, akik kivételt képeznek a sorrendben. Így volt ez most a pedagógusokkal, az óvodai és bölcsődei dolgozóknál, a két oltási körben 80 százalékuk jelent meg az oltásért.

Az országos tiszti főorvos bejelentette, hogy

pótidőpontot biztosítanak az oltási kampányból eddig kimaradt pedagógusoknak, és újra soron kívül oltják majd őket.

A vakcinaellátottságról is szó volt a mai tájékoztatón. Müller Cecília szerint a kórházi oltópontokon elsősorban a Pfizer- és a Szputnyik V vakcinákat használnak most. A háziorvosok már megkapták a listát a regisztráltakról, ezért lehetőség van arra, hogy fiatal, krónikus betegeket is oltsanak, mivel a háziorvos ismeri legjobban a beteget, a kórelőzményeket.

28 800, a Johnson & Johnson alá tartozó Janssen-vakcina érkezését várja keddre Magyarország,

ami – mint fogalmazott – nem túl nagy mennyiség, de ennek is örülni kell. A vakcináról szólva elmondta, hogy az AstraZeneca-vakcinához és a Szputnyik V vakcinához hasonlóan építi ki a koronavírus elleni védettséget, szintén vektorvakcina, a legfőbb különbség, hogy egyetlen oltásban alkalmazzák. Várhatóan a honvédségi oltóbuszokon használják majd fel.

További, mintegy 248 040 Pfizer-vakcina is érkezik hamarosan.

Az országos tiszti főorvos örömmel vette tudomásul, hogy az oltakozási kedv folyamatosan növekszik hazánkban, és továbbra is arra biztatja az embereket, hogy ne válogassanak, az első adandó alkalommal oltassák be magukat. Emellett kérte az időseket, hogy vigyázzanak azokra, akik még védtelenek, hiszen az idős korosztályt már beoltották, a fiatalok vannak most soron. Őket a háziorvosok oltják, de küldhetik az oltópontra is a krónikus betegeiket, valamint azokat, akiket kockázatosnak ítélnek meg – ennek eldöntéséhez kaptak egy hivatalos útmutatót is, amit maradéktalanul minden praxis megkapott.

Hangsúlyozta, nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elérjük a hárommillió beoltottat, amivel nő az esély a pandémiától való szabadulásra.

Versenyfutás ez az átoltottság mértéke és a vírus terjedése között, ezt a csatát kell megnyerni – húzta alá.

Magasan tetőzik a járvány – mondta Müller Cecília. A járványügyi adatokat elemezve Müller Cecília szerint megállapítható, hogy a fertőzöttek száma mérséklődik, ugyanakkor a kórházban kezelt betegek száma magas, napok óta közel ugyanannyit regisztrálnak.

Az elmúlt 24 órában 5077 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 725 241 főre nőtt a számuk Magyarországon. A hétvégéhez képest igen sok, 291 ember hunyt el, amivel már 23 708 halottja van a járványnak hazánkban. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 429 074 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 272 459 főre emelkedett. 10 740 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1249-en vannak lélegeztetőgépen. Ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki fokozottan figyeljen az egyéni védekezésre, a járványvédelmi intézkedések betartására.

A Sinopharm-vakcinák oltási protokollját akkor változtatjuk meg, ha ezt a gyártó az alkalmazási előiratban deklarálja – mondta kérdésre válaszolva Müller Cecília. Hozzátette: egyelőre nincs ok a módosításra, mivel mindegyik Magyarországon alkalmazott vakcina megfelel a WHO-követelménynek, amely legalább 50 százalékos hatékonyságot vár el.

(Borítókép: Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján 2021. április 12-én. Fotó: M1 / Médiaklikk)