Tájékoztatás vagy propaganda? Megjelent a Jókor című, nyugdíjasoknak szóló lap

2,2 millió nyugdíjasnak postázzák azt a kormányzati kiadványt, melyben könnyed tartalmak és keresztrejtvények között a miniszterelnök köszönti az olvasókat - számolt be az RTL Klub híradója. A címlapon Szerednyei Bélával megjelenő lap hasábjain Orbán Viktor hívja fel a nyugdíjasok figyelmét arra, hogy elsőbbséget élveznek az oltási tervben, és arra is emlékezteti őket, hogy míg a szocialisták 2009-ben elvették a 13. havi nyugdíjat, addig most, azaz 12 évvel később a Fidesz-KDNP kormány fokozatosan visszaépíti azt.

A Jókor 2018 októbere óta éves rendszerességgel kerül az idősek postaládáiba, benne az időszerű kormányzati üzenetekkel. Az állam olvasatában az újság egy közérdekű információs kormányzati kiadvány, az MSZP szerint viszont szimplán állami propaganda, amit közpénzből finanszíroznak.

A lap nyereményjátékának kitöltői nyilatkozhatnak arról, hogy kapcsolatban akarnak e maradni a kormánnyal. A Magyar Államkincstár gondozásában megjelenő újság költségeiről nem nyilatokoztak a televíziónak.