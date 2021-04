Megvan a hárommillió beoltott, egy magyar találmánnyal fél évre is lehet fertőtleníteni az irodákat

Újabb mérföldkőhöz érkezett az oltási program Magyarországon. A miniszterelnök Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, hogy megvan a hárommilliomodik beoltott. Orbán Viktor pénteki szokásos rádióinterjújában még arról beszélt, hogy ha április 19-ig elérjük a 3,5 millió oltottat, akkor jöhetnek az újabb enyhítések, a négymilliós álomhatár után pedig, ami május elejére várható, a védettségi igazolvánnyal lehet majd újra szállodába, moziba és koncertre menni. Bár a VOLT már a múlté, és Balaton Sound sem lesz, ám az EFOTT-nak már kitűzték az idejét.

A pedagógusok 87 százaléka viszont nem szeretne visszatérni hétfőtől a jelenléti oktatásra. Ha ezt mégis visszavezetik, alig több mint felük menne be az iskolákba megtartani az óráit – derült ki a Pedagógusok Szakszervezete felméréséből. Egy budapesti iskolában meg azt találták ki, hogy az újranyitás idejére rovarirtást szerveznek, így odázzák el az újabb kényszerű összezártságot.

A kormányzati adatok szerint egy 33 éves férfi volt a koronavírus legfiatalabb áldozata, vele együtt 272 beteg koronavírusos halt meg az utóbbi 24 órában, viszont csökkent a fertőzöttek száma. A lélegeztetettek 80 százalékát azonban nem tudják megmenteni – derült ki az Országos Kórházi Főigazgatóság volt vezetőhelyettesének beszámolójából.

Közben megérkezett Magyarországra az első egydózisú vakcina, bár az efeletti örömöt némileg beárnyékolja, hogy az Egyesült Államokban és Dél-Afrikában máris leállították a Johnson & Johnson oltóanyagának használatát, mivel azzal kapcsolatban is felmerült a vérrögképződés gyanúja. Éjfél után viszont itt lesz újabb 140 ezer adag Szputnyik V-vakcina is, amelynek csak az a szépséghibája, hogy az Európai Unió most már hivatalossá tette, hogy nem fog az elfogadott oltóanyagok közé tartozni.

Először kaptunk hírt olyan esetekről, amikor a vakcinákat összecserélték két házaspárnál is. Köztük a Ladánybene 27 frontemberének szüleinél, ami miatt László M. Miksa igencsak kiakadt, az Indexnek azt mondta, nap mint nap feszülve várják az „emberkísérlet” eredményét. Egyébként az, hogy más-más vakcinát használnak az első és a második oltásnál, az immunológiában bevett gyakorlatnak számít, ami a koronavírust illeti, a vizsgálatok eredménye hatékonyság és biztonságosság tekintetében néhány hónap múlva várható.

Jóllehet hosszú és nehéz út vár a magyar járványkezelés felzárkóztatására, már a következő világjárványra is kezdődhet a felkészülés. Egy magyar startup mindenesetre áttörést ért el a vírus elleni küzdelemben: a hipoklórossav molekulájának stabilizálásával akár fél évre is fertőtleníteni tudnak nagyobb forgalmú irodákat és üzlethelyiségeket.

(Borítókép: Megkapja egy nő az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcina első oltását Székesfehérváron a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban kialakított oltóponton 2021. április 3-án. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)