13 munkagép vette fel a harcot az áprilisi hóval a Bakonyban

Tizenhárom munkagép dolgozik rotációban a közútkezelőnél a Bakonyban, mert havazik – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője kedden az MTI-vel.

Pécsi Norbert elmondta: Veszprém megyében a Bakony magasabban fekvő részein – az ajkai, a pápai és a veszprémi mérnökségek egyes területein – már körülbelül öt centiméter hó esett, és várhatóan az esti órákban is folytatódik a havazás. Ezekre a területekre a megye más részeiről is vezényeltek át munkagépeket – tette hozzá.

Korábban az Index is megírta, hogy fagypont közelébe hűlt a levegő nyugaton és az esőt havazás váltotta fel. Szakadt a hó Eplényben is, de síelni nem lehet. Az előrejelzés szerint Éjszaka és reggel a Bakony mellett az Északi Középhegység magasabban fekvő területein, a Bükkben és a Mátrában is havazhat.