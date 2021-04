Rovarirtást szerveznek egy budapesti iskolában az újranyitás ellen

Rovarirtást szerveznek egy budapesti iskolában az április 19-ei nyitás idejére – erről beszélt az RTL Klub Híradójának egy szülő. Szerinte az intézmény így próbál kiskaput találni arra, hogy ne kelljen mind a nyolc évfolyamot egyszerre visszaengedni az iskolába.

Korábban a hvg.hu írt arról, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégiumában rovarirtást rendelt el az igazgató, ami késleltette volna az oktatás elindítását, a felsőoktatási intézmény kancelláriája azonban közbelépett, és visszavonta a döntést. Eszerint

méltatlan és etikailag is megkérdőjelezhető az a vezetői magatartás, amely bármiféle előzetes vezetői egyeztetés nélkül az egyetem egy másik szervezeti egységének felelősségi körébe tartozó feladat ellátására való hivatkozással kíván egy kormányzati döntést megkerülni.

Közben az Alternatív Közgazdasági Gimnázium (AKG) általános iskolájában már el is döntötték, hogy folytatják az online oktatást – ezt az intézmény Facebook-oldalán kedden be is jelentették. Mint ahogy az az RTL riportjából kiderül, az ott tanuló diákok szüleinek 60-70 százaléka nem is engedné a gyereküket vissza az iskolába.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az iskolák dönthetnek-e saját hatáskörben arról, hogy online oktatásban tanítanak tovább, és arról sincs információ, ha megtehetik ezt, azt hogyan szervezhetik meg. Erről hivatalos választ sem az Emberi Erőforrások Minisztériuma, sem pedig az operatív törzs nem adott a RTL-nek.

Mint az ismert, az iskolákat a kormány tervei szerint április 19-én nyitják újra, miután a tanárokat az oltási tervnek megfelelően beoltották, a középiskolások viszont csak május 10-től ülhetnek vissza az iskolapadba.