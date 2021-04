Kiderült, hol oltanak először az egydózisú vakcinával

Magyarországon a jelenlegi átoltottság már jelentős, kétszer annyi magyar ember élvez védettséget a betegség súlyos lefolyása ellen, mint az Európai Unió legtöbb országában – mondta az operatív törzs keddi tájékoztatóján György István, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője. Kiemelte: eddig hazánkban 4 110 000 fő regisztrált az oltásra, 64 százalékuk már megkapta legalább az első oltását.

Ma már nagymértékben tudják oltani az aktív korúakat is, akik azért is veszélyeztetettek, mert ők azok, akik munkába járnak. Az aktív korosztályban 1,3 millióan regisztráltak, az ő oltásuk is folyik. Végrehajtották a pedagógusok soron kívüli oltását, ebben a körben 80 százalék volt az oltási arány. Egy harmadik körben azok a pedagógusok kapnak lehetőséget pénteken, szombaton és vasárnap, akik még nem kapták meg az oltást. A mintegy 30 ezer fő beoltását Pfizer-vakcinával végzik.

A heti oltási tervet az szabja meg, hogy mennyi vakcina áll rendelkezésre – jelentette ki György István. Négyféle oltóanyag érkezik a mai napon az országba: Pfizer, Szputnyik V, Janssen és AstraZeneca. Az egydózisú Janssen-oltóanyagból 28 800 adag érkezik, ezeket az oltóbuszokon fogják használni. Az oltóbuszokon egyelőre a katonákat oltják, jövő héttől azonban visszatérnek a kistelepülésekre. Az egydózisú vakcinával Tolna megyében oltanak majd először – ismertette György István. Beszámolt arról is, hogy ma érkezik a második körös oltásokhoz használatos Szputnyik vakcina, de ezeket előbb még be kell vizsgálni.

Müller Cecília ismertette, hogy keddre 2837 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 728 068 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 272 beteg, így az elhunytak száma 23 980 főre emelkedett. Kórházban 10 818 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1209-en vannak lélegeztetőgépen.

Az országos tiszti főorvos elmondta: minden igyekezetükön azon vannak, hogy a fertőzési láncot megszakítsák. Hangsúlyozta: folyamatosan növekszik a vírusmutánsok fertőzőképessége, és nagyon sok múlik azon, hogy milyen fogékonyságú szervezetre talál a vírus.

Az egydózisú vakcináról Müller Cecília azt mondta, hogy nem túl nagy mennyiségben, de megérkezett Magyarországra a reggeli órákban. A Janssen vakcinájának jelentősége, hogy egy oltás elegendő a védettség kialakulásához. Ez már a hatodik oltóanyag, amellyel Magyarországon oltanak. Technológiája az orosz Szputnyik V vakcinájához hasonló, és az is oltható vele, aki átesett már a betegségen, és az is, akik krónikus betegséggel küzd. Minden 18 év fölötti megkaphatja ezt a vakcinát is, a várandós nőknek és a szoptató édesanyáknak jelenleg még ellenjavallt – figyelmeztetett a tiszti főorvos, hozzátéve, hogy az oltási reakciók nem különböznek más vakcina mellékhatásaitól, az enyhe fejfájástól, duzzanattól vagy hőemelkedéstől.

Idézve a Lancet című folyóiratból, Müller Cecília elmondta: minden harmadik fertőzöttnél fél évig problémák maradnak vagy az agyban, vagy a szervezet más egyéb pontján. A tiszti főorvos kérte, hogy akiknek poszt-Covid tünetei vannak, forduljanak a háziorvosukhoz. Arra a kérdésre, hogy van, akinek semmilyen mellékhatás nem jelentkezett, és tartania kell-e attól, hogy nem alakult ki nála a védelem, azt felelte, hogy oltási reakcióról van szó, de ennek hiányától nem kell tartani. Amennyiben van reakció, azzal sem kell foglalkozni – mondta.

Arra a kérdésre, hogy megkaphatja-e a második oltását, aki az első után megfertőződött, Müller Cecília elmondta: meg lehet fertőződni az első oltás után, mert csak bizonyos fokú a védettség. A második adagot is be kell adni, de csak a gyógyulást követően. Meg kell várni a teljes tünetmentességet, és három nap után számít gyógyultnak valaki. Gyógyulást követően kell megkapni a második dózist. Aki nem megy az oltásra, fel kell hívnia az oltóhelyet, a gyógyulást követően pedig új időpontot kell kérni – kérte.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszámolt róla, hogy hétfőn a rendőrök

685 emberrel szemben jártak el szabálytalan maszkviselés miatt, többségükkel közterületen,

238 embert büntettek meg vagy figyelmeztettek a kijárási tilalom megsértése miatt,

házi karanténban 43 532-en vannak, 6157 új hatósági karantént rendeltek el. Mobilon 3331 ember ellenőrizhető.

(Borítókép: Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján 2021. április 13-án. Fotó: M1 / Médiaklikk)