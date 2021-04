Soha nem látott képek kerültek elő Budapest legsúlyosabb közlekedési balesetéről

Negyvenhárom évvel ezelőtt történt a budapesti tömegközlekedési mai napig egyik legsúlyosabb katasztrófája, amikor a egy HÉV fékezés nélkül belerohant a Boráros téri állomás épületébe. A balesetben 16-an a helyszínen meghaltak, ketten pedig kórházban vesztették életüket. Most a Nemzeti Fotótár eddig soha nem látott képeket közölt a baleseti utáni állapotokról.

Néhány éve az Index is írt egy terjedelmes cikket a baleset körülményeiről és az azt követő tárgyalás eredményéről. Mint az ismert, a szerencsétlenséget szenvedő HÉV Csepel felől délután öt óra után érkezett a Boráros téri végállomásra. A szerelvény azonban nem állt meg, 30–40 kilométeres sebességgel átszakította a vágánybakot, majd belerohant az állomásépületbe és a várócsarnokba.

Az emberi veszteségen kívül hatalmas anyagi kár is keletkezett, amely a 2,5 millió forintot is meghaladta. A hirado.hu számítása szerint a kár mértéke mai áron számítva akár negyedmilliártd forintra is tehető. A vádlottakat a bíróság börtönre ítélte, valamint eltiltották a vasúti járművek vezetésétől. A Legfelsőbb Bíróság büntetőkollégiumának határozata megállapította: a balesetet a vádlottak mulasztása és – részben erre visszavezethető – műszaki okok idézték elő.