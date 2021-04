A Mi Hazánk havi 10 nap pótszabadságot adna a kisgyermekes szülőknek

A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet miatt szünetelő bölcsődék és óvodák, illetve a nagyobb gyermekek otthoni oktatása miatt a szülőknek gyakorlatilag állami feladatot kell ellátniuk saját szabadságuk terhére – mutat rá Dúró Dóra közösségi oldalán.

Dúró Dóra – 2021. április 13., kedd

A kisgyermekesek szabadsága többnyire kimerült, ezért a gyermekenként járó évi 2 nap pótszabadságot a Mi Hazánk szerint jelentősen meg kell toldani az intézményi zárva tartások ideje alapján,

havonta szülőnként 10 nappal,

gyermeket egyedül nevelők esetén duplájával,

a munkáltatók állami költségvetési kompenzálásával.



A párt szerint ugyanis a szülőket jelenleg hátrány éri a többi munkavállalóval szemben, és csorbulnak a szabadságra vonatkozó alkotmányos jogaik, mivel tavaly és idén sem dönthetnek szabadon az éves fizetett szabadságuknak sem az időpontjáról, sem a szabadság eltöltésének módjáról.

A Mi Hazánk szorgalmazza az óvodák folyamatos nyári nyitva tartását is, annál is inkább, hogy az intézmények több mint egy hónapja nem fogadnak gyermekeket, így lehetőségük van a nyáron szokásos karbantartási feladatok elvégzésére most, illetve a lezárások miatti gazdasági visszaesésben úgysem nagyon lesz lehetőség felújításokra.