Kitalálja, hol forgatják a TV2 új kalandrealityjét?

A Totem című kalandreality előreláthatólag ősszel kerül a képernyőre, de a kormányhivatal által kiadott engedély alapján már most építik a forgatási helyszínt a Natura 2000-es védettségű természetvédelmi területen – tudta meg a Media1. A helyszínek között van a gyenesdiási bánya, a Darvastó bauxitbánya, a Vindornyaszőlős ⁄ Nagygörbő sziklafolyosó és a Ság hegy. Az engedélyt többek között „kincskeresés”, táborozás és egyéb közösségi élmények céljából igényelte meg a védett területen a TV2, egyértelmű tehát, hogy valamilyen kincskereső-ügyességi-fizikális képességeken alapuló játéknak ácsolják a színpadot.

A forgatási engedély elég szigorú feltételekhez kötött. A Media 1 által megtalált dokumentumban a kormányhivatal kikötötte, hogy a stáb tevékenysége nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja az érintett, országos jelentőségű természetvédelmi területeket, a növény- és állatvilágot, valamint az ott található védett természeti értékeket. A stáb csak a már meglévő erdészeti és turistautakon közlekedhet – még gyalogosan is –, és nem vihetnek magukkal semmilyen hangosítóberendezést. Tüzet is csak a kijelölt helyeken gyújthatnak. Egyes területek esetében még azt is kikötötték, hogy a TV2 stábja nem változtatja meg a kövek, sziklák helyzetét.

Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója korábban a Totem című műsorról már tett említést a sajtóban, a monumentális kalandreality pedig a 2021-es őszi televíziós szezon egyik legnagyobb újdonsága lesz. A műsorral kapcsolatos kérdéseinket elküldtük a TV2-nek, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket. Addig is egy szavazás: