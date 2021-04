Kemény Dénes is megkapta az oltást

Kemény Dénes is megkapta a védőoltást – értesült a Ripost. Az edzőklasszis nyugodt szívvel készülhet elutazni az olimpiára, ami pontosan 100 nap múlva esedékes. A nemzetközi szervezet edzőbizottságának alelnökeként hivatalból is ott lesz Japánban. Szerinte mind a fiúk, mind a lányok esélyesek az éremre. A legfényesebbre is – latolgatott a Ripostnak.

Kemény Dénes év végén, az Indexnek adott nagyinterjújában különös esettel sokkolt. „Jó néhány közvetlen vagy közvetett ismerősömet vagy nagyon jó barátom jó ismerősét elvitte a koronavírus. Hogy ez nem játék, azt az ember a saját bőrén is tapasztalja. Csank Jani, a barátom – ő is vadászik – hívott, hogy közös barátunk meghalt, leinformáltam, és tényleg, három nap alatt elment. Egyre több ilyen esetről hallok. Egy nagyon jó barátom ismerősei, egy házaspár elment szeptember elején egy hosszú hétvégére, amikor nem vettük komolyan a vírust a nyári lazulás után, két további házaspár velük tartott, és ma már egyik sem él a hat emberből.”

Kemény talán a fent említett történet hatására nem volt rest beoltatni magát. A klasszis egyébként egy állami oltáskampány reklámarca lesz. Mint kiderült, ő maga Pfizer-vakcinát kapott, de családjának a keleti blokk terméke jutott, méghozzá a Szputnyik V.

Az edzőlegenda a pandémia alatt sem unatkozott. Az Indexnek elmesélte, „bármennyire is azt hiszik az emberek, hogy most már sokkal kevesebb a dolgom, ez nem igaz. Egyrészt nem vagyok az a fajta ember, aki ne találna magának elfoglaltságot. Meglehetősen sokrétűek a teendőim. Kásás Zolival, egykori játékos- és edzőtársammal, barátommal például a Testnevelési Egyetemen oktatunk, a végzősök szakdolgozatával pedig akadt épp elég teendője.”