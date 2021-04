A főpolgármester úgy viselkedik, mint aki a városvezetést csak ugródeszkának tekinti – mondja a kancelláriaminiszter. Szerinte Karácsony Gergely olyan területeken is politikai vitát keres a kormánnyal, ahol korábban egyetértettek. A megállapodásnak nemcsak a Diákváros, hanem az egészségügy fejlesztése is a része, ebben benne volt az atlétikai világbajnokság megrendezése is.

A tárcavezető leszögezte, hogy a Diákváros megépül, a kormány tartja magát a megállapodáshoz. A Fudan Egyetem campusa pedig nem a Diákvárossal szemben, hanem azzal épp összhangban áll.