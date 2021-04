Még mindig nem lesz igazi tavasz

Ahogy arról tegnap már beszámoltunk: az ország több hegységében is 25-30 centiméteres hótakaró borítja a földeket. A Mátrában, a Bakonyban és a Mecsekben is igazi téli képeket készíthetnek ma is, április közepén a helybéliek.

Az Országos Meteorológiai Intézet szerint ma is erősen felhős lesz az ég, amely csak lassan fog vékonyodni, szakadozni, késő este jelentősen csökkenni kezd.

Többfelé várható csapadék, a keleti és északkeleti megyékben eső, máshol inkább zápor, néhol hózápor, a déli határnál esetleg zivatar is. Estére csökken csak a csapadék valószínűsége.

Napközben az ország nagy részén megerősödik az északnyugati szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul. Késő estére 0 és +5 fokközé csökken a hőmérséklet.



A szakemberek szerint a kukorica vetéséhez a talaj még hideg, egész héten 10 Celsius fok alatt várható a fölső 5-10 cm-es réteg hőmérséklete.