Kemenesi: fel kell készülni a vírus visszatérésére

A vakcinák kövezik ki a válságból kivezető utat. Alapvető törvényszerűség, hogy hosszú távon a járvány terjedése a vakcinák ellen dolgozik, hiszen egyre több és több variáns megjelenésének enged teret, és az emberek vírusnak való kitettségét is növeli, írta Kemenesi Gábor a Portfolion megjelent cikkében.

A biológus, víruskutató úgy fogalmazott: a járvány további terjedését „minden bizonnyal segíteni fogja az a hamis biztonságérzet is, amely nyáron ránk telepszik majd, pontosan úgy, mint tavaly. Emellett számításba kell vennünk, hogy a vakcinálási hajlandóságnak is van egy plafonja, nem fog mindenki élni ezzel a lehetőséggel, ráadásul ahogy a járvány nyomása is csökken, a hezitálók közül is többen pártolhatnak el a vakcináktól”.

Kemenesi úgy véli: a nyári nyitások és felszabadultság után elérkezünk majd az ősz kapujába, egy minden jel szerint nem teljesen átoltott populációval, nyáron „takaréklángon” fennmaradt terjedési láncolatokkal, amelyek fő motorja ezúttal a nem oltottak körében súlypontozódik.

Kemenesi szerint a kulcsszó az óvatosság és a felkészülés.

A víruskutató úgy látja: fel kell készülni a vírus egyelőre ismeretlen mértékű visszatérésére.





A visszatérés előtt pedig mindent el kell követni, hogy ne terjedhessen a nyár folyamán. A biológus utalt arra: nem lehet tudni, hogy a vírus milyen evolúciós fejlődésen megy át addigra, habár a tudományos adatok arra utalnak, előbb-utóbb az E484K mutációs és az ehhez hasonló, a vakcinák hatását csökkentő mutációk egymástól függetlenül is kialakulhatnak a különböző variánsokban.

Kemenesi fontosnak tartja az óvatosságot, a határokon túlnyúló végrehajtói szemléletet és a diagnosztikai, járványügyi, kórházi kapacitások hosszútávú növelését.