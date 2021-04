Maruzsa Zoltán megindokolta a hétfői nyitást

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján megismételte a korábbi bejelentéseket, miszerint április 19-től csak az óvodások és az alsó tagozatosok térnek vissza a jelenléti oktatáshoz, a felső tagozatos diákok pedig május 10-től.

Lényegében lezárult a pedagógusok kampányszerű oltása, a köznevelésből 155 306, míg a szakképzésből és a köznevelés valamennyi dolgozójával együtt 200 ezer felett jár az első oltást megkapók száma – jelentette be a helyettes államtitkár a sajtótájékoztatón. Aki egyébként az oltási program előrehaladásával magyarázta azt, hogy miért döntöttek az óvodák és az alsó tagozatok hétfői nyitásáról.

A döntésben szerepet játszott, hogy jelenleg is van ügyelet az óvodákban és az iskolákban is, itt pedig mindennap más pedagógus vigyáz a gyerekekre, és ez sem szerencsés hosszú távon az államtitkár szerint.

Egyébként úgy látja, hogy ezt a korosztályt kevéssé veszélyezteti a vírus, ráadásul az alsósoknál a a digitális oktatás sem túl hatékony.

Az oktatásszervezés terén minden helyen racionálisan megoldható védelmi intézkedésre lesz lehetőségük az iskoláknak, és megértik azt is, ha a szülők nem engedik el otthonról a gyerekeket – mondta Maruzsa Zoltán. Azt azonban a munkaerő végessége miatt kizárta, hogy minden iskolai osztályt megfelezzenek, és párhuzamosan szervezzék a jelenléti és a digitális oktatást is.

A hatályos jogszabályok kellően rugalmas keretet adnak a hiányzások kezelésére, a tárca nem tartja szükségesnek újabbak bevezetését. Év végén osztályozóvizsgát kell tenniük azoknak a diákoknak, akiknek a hiányzásaik meghaladták a 250 órát, és nincs elég érdemjegyük az osztályozáshoz. Ettől a vizsgától azonban nem fogunk eltekinteni, ez nem érdeke a gyerekeknek sem – hangsúlyozta Maruzsa Zoltán.

MARUZSA ZOLTÁN KÉRTE A TANÁROKAT, HOGY HÉTFŐN VEGYÉK FEL A MUNKÁT.

Hozzátette: az ország nem maradhat örökké bezárva.

Bárkinél csöröghet a telefon

Kiss Róbert rendőr alezredes arról beszélt, hogy 580 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt. Szerdán közterületen 532-en nem viseltek maszkot, a kijárási tilalom miatt pedig 150 esetben intézkedtek országszerte.

Dr. Galgóczi Ágnes, az NNK főosztályvezetője ismertette a friss koronavírus-adatokat, ez alapján 5307 új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt, és 256-an haltak meg csütörtökre virradóra. Kórházi ápolásra jelenleg 9848-an szorulnak, ebből 1156-an lélegeztetőgépen vannak. Kiemelte, hogy az immunizációs program folytatódik,

bárkinél csöröghet a telefon, hogy oltásra hívják, ha regisztrált.

A vakcinák hatékonyságával kapcsolatban leszögezte, hogy az azt jelenti, hogy az oltás megvéd a súlyos megbetegedéstől, a kórházi kezeléstől vagy éppen attól, hogy a koronavírus halálos kimenetellel végződjön a betegeknél. Kiemelte, hogy az idősek több mint 90 százaléka megkapta az oltást, regisztrációra biztatta a fiatalokat és a várandósokat is, akik a háziorvosnál tudnak jelentkezni.

Mint arról az Index beszámolt, egy hónap után esett végre 10 ezer alá a kórházban kezelt koronavírus-fertőzöttek száma, csökkent a lélegeztetőgépre szorulók száma is, és mint kiderült, 1523 ember fekszik intenzív osztályon, azonban továbbra is sok, 256 beteg halt meg az elmúlt 24 órában, így már összesen 24 521 halottja van a járványnak Magyarországon. Közülük négyen a harmincadik életévüket se érték meg.

Jelenleg 271 963 embert kezelnek koronavírus-fertőzés miatt. Az oltási kampány is nagyon pörög, ezért 3 090 994 fő az első, ebből 1 325 587 ember pedig már a második oltását is megkapta, emellett nő az oltási hajlandóság is.

És mivel a jövő héten esélyesen elérjük az Orbán Viktor miniszterelnök által megemlített 3,5 milliós határt, hamarosan nyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai.

Bár ezt némiképp befolyásolja, hogy vérrögképződési aggályok miatt Magyarország is felfüggesztette a beérkezett 28 ezer Janssen-vakcina beadását, ahogyan azt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte a csütörtöki Kormányinfón. A miniszter egyébként a további nyitás és a nyári karanténkötelezettség feltételeiről is tájékoztatott.