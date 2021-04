Sümegi érettségi botrány: egy fideszes városatya megelégelte

Pető Zoltán, a Sümegi Fidesz-alapszervezet tagja hosszú levelet írt a választópolgároknak, amelyben megindokolja, hogy miért hagyja ott pártját és a város képviselő-testületét. A politikus egyebek mellett a sümegi érettségi botránnyal indokolja döntését.





Az érettségi és a milliós fizetés miatt egyre csak dagad az emberek jogos felháborodása itt Sümegen. Látni és olvasni, hogy egy tagtársunk milyen eszközzel és lehetőséggel élt, ami most a rendőrségnek köszönhetően kiderült. (...) Mint jobboldali gondolkodású, keresztény hitvallású ember elhatárolódom minden ilyen cselekedettől, és elítélek mindenkit, aki hamis érettségivel és csalással jutott vagy jut előnyhöz. Ezt az én gyomrom nem veszi be, és én nem is kívánok ehhez tovább, akár hallgatással asszisztálni. Nem kívánok egy olyan Fidesznek tagja lenni, aki megtűri az ilyen embereket, helyén tartja, sőt védi. Nem kívánok tovább ezek után az önkormányzat tagja sem lenni, mert én mindennap tükörbe szeretnék nézni, és bátran vállalom véleményem. Morálisan súlyos válságba került a város fideszes vezetése, ami miatt mélységesen szégyellem magam.