Újragondolt rozsdaövezetben építik fel a Diákvárost

Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár Vitézy Dáviddal, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatójával mutatta be: hol, hogyan és milyen tervek alapján fog felépülni a budapesti kollégiumváros a Déli Városkapu fejlesztési program részeként.

Az elmúlt években Budapest délre nőtt, úgy tűnik, hogy a jövő délre van

– fogalmazott Fürjes Balázs, azt is hozzátéve, hogy a terjeszkedési lehetőséget a Csepelen és a Ferencvárosban található rozsdaövezetek jelentik.

Van itt környezetszennyezés, romok, szemét, miközben jó az elhelyezkedésük és a megközelíthetőségük – hívta fel a figyelmet az államtitkár, aki szerint „a rozsda a város aranya”, és a cél az, hogy a kérdéses rozsdaövezeteket újraélesszék.

A Déli Városkapu, vagyis a rászabott fejlesztési terv térsége magában foglalja a Rákóczi hídtól délre fekvő 200 hektáros területet, egészen a tervezett Galvani híd és kapcsolódó körút nyomvonaláig. Ebben benne van Észak-Csepel, a Ráckevei–Soroksári-Duna-ág és Ferencváros déli Duna-partja, valamint a Soroksári út térsége.

A Déli Városkapu-program keretében épül majd meg a ferencvárosi önkormányzattal egyeztetett Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark, Észak-Csepelen óriási zöldfelületeket, szabadidőparkokat hoznak létre, a Soroksári-Duna-ág ferencvárosi partja és a Soroksári út között valósul meg a Diákváros, ettől északra üzleti hasznosítású területeket terveznek, illetve a Diákváros területét érintetlenül hagyva kaphat helyet a Fudan Egyetem campusa.

Ez utóbbival kapcsolatban Fürje Balázs elmondta: a történelmi tapasztalatok miatt érthető módon egy világnézeti vita folyik a kínai egyetemről, és

kissé előítéletesen fogadjuk azt, ami keletről jön.

Az államtitkár hangsúlyozta: tetszik vagy nem tetszik, a 21. század Ázsia felemelkedését hozza, ugyanakkor az biztos, hogy a Diákváros az eredeti tervek szerint fog megépülni.

A vita természetes, anélkül nincs demokrácia

– tette még hozzá.

Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója elmondta, hogy Budapest történelméhez méltóan egy átfogó tervezési munka folyik, az agglomerációban minél inkább szeretnék megőrizni a zöldövezeteket, de a rozsdaövezetek olyan értékes területek, amelyeket ki lehet használni a városszerkezeti tervezés érdekében.

A fejlesztési programról megjegyezte: nem csupán épületekről, funkciókról, hanem parkokról, zöldövezetetekről is, Budapest belvárosi szövetének délre való kiterjesztéséről gondolkodnak. Fenntartható környezetet szeretnének, nagy hangsúlyt helyezve a tömegközlekedésre. A tervezési folyamatok még zajlanak.

Fürjes Balázs az Indexen részletes cikkben mutatta be, hogy a Déli Városkapu és a Diákváros terve honnan indult, hol áll most, illetve mi a kormányzati beruházás célja és tartalma. Ezekről számolt be a csütörtöki online sajtótájékoztatón is.

Az államtitkár megerősítette, hogy – az ellenzéki aggodalmak ellenére – a Diákváros az eredeti tervek szerint fog megépülni, és 8-10 ezer kollégiumi helyet biztosít majd a budapesti magyar egyetemek hallgatóinak.

A világ 34. legjobb egyetemeként számontartott Fudan Egyetem budapesti campusa nem a Diákváros helyett épül meg

– szögezte le Fürjes Balázs.

A napokban közölt cikket a Direkt36 oknyomozó portál arról, hogy 540 milliárd forintos kínai hitelből valósítanák meg a Fudan Egyetem budapesti campusát, amely a Diákvárostól venné el a helyet.

Karácsony Gergely a hírre reagálva kilátásba helyezte az atlétikai világbajnokság lefújását, ha nem épül meg a budapesti kollégiumváros. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azonban az atv.hu-val közölte: a Diákváros fontos kormányzati terv, fel fog épülni a Fudan Egyetem mellett. Azt is nyilatkozta: nem értik, hogy Karácsony Gergely miért kíván terméketlen vitát folytatni a kormánnyal.

(Borítókép: Orban Domonkos odpictures / Budapest Fejlesztési Központ)