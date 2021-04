Hétfőtől újra kinyit az útdíjfizető ügyfélszolgálata

Hétfőtől ismét megnyitja ügyfélszolgálati irodáit a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt., a koronavírus-járvány miatt bevezetett kormányzati védelmi intézkedések fokozatos feloldásával összhangban – tájékoztatta az MTI-t a társaság.

A NÚSZ Zrt. mindent megtesz az ügyfeleinek és dolgozóinak egészségének megőrzése érdekében, ezért az ügyfélszolgálati irodákban – azok méretétől függően – egyszerre egy vagy két ügyfél tartózkodhat. Az ügyféltérben mindenki számára kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése és a belépést követően a kihelyezett kézfertőtlenítő használata.

A társaság arra kéri ügyfeleit, hogy a várakozás közben is tartsák be a legalább másfél méteres védőtávolságot, lehetőség szerint kísérő nélkül érkezzenek, és készpénz helyett bankkártyával fizessenek. Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy betegen, lázasan ne keressék fel az irodákat.

A társaság 19 ügyfélszolgálati irodájának elérhetőségéről és nyitva tartásáról a nemzetiutdij.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.