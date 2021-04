Mégis soron kívül oltják a papokat és a lelkészeket Magyarországon

A papok és a lelkészek is megkapják az oltást – jelentette be Gulyás Gergely pénteken Zánkán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a döntést azzal indokolta, hogy ők is kiemelkedő szerepet játszanak a koronavírus elleni védekezésben, valamint a járvány okozta nehéz időszakban.

Gulyás Gergely elmondta, hogy Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke és Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke fordult az Orbán-kormányhoz azzal a kéréssel, hogy

mivel a lelkipásztorok fontos tevékenységet végeznek, többek között kórházakban látnak el feladatokat, iskolákban oktatnak és temetési szertartásokat végeznek a járvány idején is, ezért részesüljenek ők is oltásban.

A miniszter úgy fogalmazott, „szerények voltak” az egyházi vezetők a kérés időbeliségét illetően, hiszen már több mint 3 millió ember megkapta az oltást – írta az MTI. Egyébként a katolikus templomokban már szombattól tartanak nyilvános miséket, a református templomok pedig május 2-án nyitnak.