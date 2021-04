Továbbra is sok a halálos áldozat, de 10 ezer alatt a kórházban ápoltak száma

Péntekre 3 millió 145 ezer 592 ember kapta már meg az első oltást. Az elmúlt 24 órában 241 beteg halt meg. Kórházban 9459-en vannak, 1147-en közülük lélegeztetőgépen – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában.

Beszámolt arról is, hogy 27 gyereket ápolnak kórházban, ketten lélegeztetőgépen vannak.

A központi tájékoztató oldal péntek reggeli adatai szerint a beoltottak száma 3 145 592 fő, közülük 1 349 314 fő már a második oltását is megkapta. 5216 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 742 198 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 24 762 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 445 920 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 271 516 fő.

A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos. Az oltásra jelentkezett idősek 90 százaléka és a regisztrált 18-59 év közöttiek közel fele is már megkapta az oltást. Most már bármely regisztráltnál csöröghet az oltásra hívó telefon. Ma és szombaton újabb lehetőséget kapnak a soron kívüli oltásra a regisztrált pedagógusok, bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók.

Egy nappal korábban, csütörtökön 5307 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 736 982 főre nőtt a számuk a hivatalos kormányzati tájékoztatás szerint. A koronavírus-járvány következtében a szerdaihoz képest valamivel kevesebb, 256 beteg hunyt el, így a számuk összesen 24 521 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 440 498 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 271 963 fő. 9848 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1156-an vannak lélegeztetőgépen.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő orvosok és ápolók a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon a Szent László Kórházban 2021. április 12-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)