Koronavírusban meghalt egy 39 éves székesfehérvári édesanya, aki a nap 24 órájában ápolta hétéves, magatehetetlen kislányát, Sárát, aki Canavan-szindrómában szenved. Jelenleg a kislány nagyanyja is koronavírusos, őt kórházban ápolják.

Az anya barátnője, aki egyben kollégája és a család segítője is, megtörten nyilatkozott az RTL Klub Híradónak. Amikor megtudta, hogy meghalt a barátnője aludni se tudott. Arról is beszélt, hogy a kislánynak nagyon ritka, gyógyíthatatlan betegsége van. Mint mondta, a kislány „csak létezik: egy egynapos csecsemő szintjén van, el vannak formálódva a végtagjai, és folyamatosan fájnak az izmai, azt sem tudja jelezni, ha fájdalmai vannak, csak sír”. A kislány megsegítésére gyűjtést is indítottak.