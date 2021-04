Napfürdőre felkészülni, fél napon át gyönyörű idő lesz szombaton

Ahogyan az Országos Meteorológiai Szolgálat,még a tegnap megígérte a szombat napsütéssel indul. Nem kizárt, hogy egy erőteljesebb gomolyfelhő-képződés látható lesz az égen, de ettől függetlenül zavartalanul kivételezhető lesz a napfürdőzés délelőtt. Itt-ott záporok előfordulhatnak, de ennek a Tiszántúlon a legkisebb a valószínűsége, hogy bekövetkezik.

Délutánra azonban eleinte fátyolfelhők, később pedig akár vastagabb felhők is érkeznek dél felől. Számítani kell egy kis szélre is, Dunántúlon ugyanis az északi szél megélénkülhet, máshol általában gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben akár 15 fok is lehet, késő estére 4 fokig is lehűlhet a levegő.