Eljött Kocsis Máté ideje is, ugyanis beoltották a politikust is, az eseményt pedig annak rendje és módja szerint meg is osztotta Facebook-oldalán. A Fidesz frakcióvezetője azt sem titkolta, hogy mivel oltották, a bejegyzést egy injekcióstű-emojival indította, és azt írta: Szputnyik.

Aztán arra kérte követőit, hogy ne higgyenek azoknak a baloldali politikusoknak, akik bizonytalanságot keltenek, mert mindegyik vakcina jó. Megjegyezte, hogy a keletiek is, alább pedig egy olyan képet posztolt, amint nagyon boldognak tűnik.

Regisztráljon és oltassa be magát mindenki! Hajrá Magyarország – buzdított a politikus.