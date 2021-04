Még hónapok telhetnek el a találkozásig idős szeretteinkkel

Hónapok óta tart az idősotthonok és bentlakásos fogyatékos és pszichiátriai gondozottak látogatási tilalma. Az intézmények vezetői szerint akár tavasz végig fennmaradhat a helyzet, annak ellenére, hogy az otthonokban közel 80 százalékos az átoltottság.

A remény hal meg utoljára

Hosszú hónapokat várhatnak még addig az idősotthonok lakói, amíg a szeretteiket magukhoz ölelhetik. Addig pedig marad a telefon, és az elektronikus kapcsolattartás, már ha megélik.

Tél végén még halvány remény élt az idősotthonok lakóiban, és az ott dolgozókban. A szeptember óta tartó folyamatos karantént úgy tűnt feloldja az országos tisztifőorvos, azonban a kormány február 16-án előterjesztett javaslatával újabb 90 napra zárva tartja az idősotthonok kapuit.

Eközben a bezártságot egyre nehezebben viselik nemcsak a lakók, de a hozzátartozók is, és az otthonok dolgozói is, akik az időseknek nehezen tudják elmagyarázni az ott élők számára, miért nem találkozhatnak családtagjaikkal.

Erre a problémára hívta fel az Index egyik olvasója a figyelmet. Elkeseredett hangú levelében arról számolt be, hogy több, mint fél éve nem találkozhatott személyesen nagymamájával, aki idősek otthonában él. Mint írja, csak abban az esetben hagyhatja el az intézményt, ha orvosi vizsgálaton vesz részt, de azt követően tíz napos karantén miatt még a szobáját sem hagyhatja el.

Több mint 7 hónap bezártságról beszélünk, melynek mentális következményeibe nem is merek belegondolni, de sajnos muszáj mert a depresszió tünetei már nagymamámon is mutatkoztak. Pontosan azoktól vesz el a kormány értékes hónapokat, időt, akiknek a legkevesebb van, hogy a szeretteikkel tölthessék, láthassák az unokáikat.

- hívta fel a figyelmet egyik olvasónk.

Magas az átoltottság

Az idősek védelme érdekében az oltási tervben elsőbbségért kaptak. Az egészségügyi dolgozók oltását követően január 6-tól megkezdődött az idősotthonok dolgozóinak és lakóinak oltása. A kormányzati tájékoztatás sikerként számolt be arról, hogy 80 ezren éltek az oltás lehetőségével, és többségük már a második oltását is megkapta.

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára március végén a Fejér megyei Sárosdon arról számolt be, hogy azokban a magyarországi szociális intézményekben, ahol az átoltottság 80 százalék feletti, gyakorlatilag megszűnt a koronavírus-járvány. Vélemény szerint

az idősotthonokban már egyértelműen érezhető a védőoltás pozitív hatása.

Fülöp Attila hangsúlyozta, a szociális ellátórendszerben tapasztaltak is azt mutatják, hogy a vakcinák hármas védelmet jelentenek: egyrészt a saját élet védelmét, másrészt a közösség – család és munkahely – védelmét, harmadrészt pedig az egészségügyben emberfeletti munkát végző orvosok és nővérek védelmét.

Az államtitkár hozzátette, azoknak az időseknek, akik eddig nem éltek az oltás lehetőségével, de meggondolják magukat, továbbra is lehetőségük van az oltásra.

Még kérhetik a vakcinát

Ezt erősítette meg több idős otthon vezetője is, akik hivatalosan nyilatkozni nem kívántak, ugyan de azt elmondták; az önkéntes vakcinára sokan jelentkeztek, a lakók 80-90 százaléka már megkapta mindkét oltást. Voltak olyan intézmények, ahol arról tudtak beszámolni, hogy a lakók otthonai még most is élnek a jelentkezés lehetőségével.

Kevesen ugyan, de látva, hogy biztonságosak, vannak, akik most jelzik felénk a vakcina iránt igényüket.

- számolt be név nélkül egy dunántúli intézmény vezetője.

A látogatási tilalom továbbra is fennáll

Ennek ellenére látogatókat nem fogadhatnak a magas átoltottság ellenére sem, amelyet a vírus kívülről való behozása miatt tartanak fenn.

A tilalom miatt sok már igazgató nem tudott a magas átoltottság mellett sok pozitívumról beszámolni.

Nehezen telik az idő, nem tudják mi történik a falakon túl, sőt egyesek börtönként élik meg a bentlétet.

- monda el egy másik igazgató. Hozzátette, hogy a lakók számára biztosítják a kapcsolattartás lehetőségeit, ez azonban a telefonálásban, illetve a skype-os kapcsolattartásban kimerül.

Az egyik idősotthon ápolója is úgy véli, a helyzetet nehezen kezelik az idősek. Gyakori a magány, a depresszió, amelyen a különböző programok szervezése sem segít.

Sőt, vannak akik már megváltásként várják a halált.

– tette hozzá az otthon dolgozója.

A konténer, mint lehetőség

A kapcsolattartás biztosítására azonban van üdítő kivétel is. A Világgazdaság még októberben számolt be arról, hogy a bentlakók a járvány alatt is láthatják szeretteiket. A Zselickislakon a Zselic Katolikus Idősek Otthonában kétbejáratú, középen hermetikusan lezárt konténer kínál megoldást a hozzátartozók és az intézmény lakóinak találkozására.

Fotó: Piero Cruciatti / AFP