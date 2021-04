Szulák Andrea megvette élete első kocsiját, még aznap össze is törte

Szulák Andrea 17 évesen szerezte meg a jogosítványát, az álomautóra azonban várnia kellett néhány évet. A művésznőt édesanyja nevelte, neki nem volt kocsija, de ő tudta, hogy mindenképpen szeretne egyet. A szóban forgó első járművet 19 éves korában sikerült megvennie, és azóta sem feledi, hiszen elég kellemetlen sztori fűződik hozzá.

Egy 126-os Polski Fiatot vettem. Örök emlék maradt az a kis autó. Már csak azért is, mert még aznap, amikor átvettem, pár óra múlva össze is törtem Budán... A Kispolák rádiója alumíniumfülekkel volt rögzítve a műszerfalhoz, ami engem rendkívül zavart. El is vonta a figyelmemet, közben nekihajtottam egy oszlopnak. Ráadásul a kiérkező mentősök először azt hitték, hogy alkoholt fogyasztottam, pedig szó sem volt ilyesmiről