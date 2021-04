A koronavírus elleni védőoltás után egy héttel jöhet a kullancs elleni is

Oltatni a kullancsok ellen is ajánlott azoknak, akik sok időt töltenek a természetben – írja a Sonline. A somogyi erdőkben ugyanis rengeteg a vérszívó, és a lap által megkérdezett kaposvári patikában még lehet kapni vakcinát, de ha beköszönt a melegebb idő, gyorsan kiürülhetnek majd a készletek.

Az apró vérszívónak több változata is előfordul Magyarországon, és az újság által megszólaltatott Varga Imre háziorvos évente 15-20 embert olt be a kullancsok által terjesztett agyvelőgyulladás ellen. A kaposújlaki doktor elmondta, hogy az, aki először oltatja be magát, a védettség kialakulásáig háromszor kap injekciót. A második oltást az első után egy-három hónappal, a harmadikat pedig ezt követően kilenc-tizenkét hónappal kell beadni, de ha valaki gyors védettséget szeretne, akkor egy hónapon belül mind a hármat lehet kérni.

Varga Imre kiemelte: aki már megkapta a koronavírus elleni védőoltást, nyugodtan kérheti a kullancs ellenit is, az injekcióval viszont érdemes egy hetet várni, hiszen mindkét oltás megterheli az immunrendszert.

Ha valaki kullancsot talál magában, úgy próbálja kiszedni, hogy ne nyomja össze. Azonban, ha az állat feje bent marad a bőrben, akkor sem kell megijedni, a szervezet ugyanis egy idő után kilöki majd.

- mondta a háziorvos.

Magyarországon jelenleg kétfajta kullancs elleni védőoltás van forgalomban. Tóthné Kalota Veronika, az egyik kaposvári gyógyszertár vezetője elmondta: a receptköteles készítményből gyerek- és felnőttváltozat is van. Előbbi 6.800, utóbbi 11.500 forintba kerül.