Ábel Anita: Vannak tartalékaim, ha netán hosszú ideig nem csörögne a telefon

Tavaly decemberben érkezett a hír, hogy Ábel Anita a Life TV-hez igazolt, és hosszú idő után ismét egy reggeli műsor házigazdája lesz. A színész-műsorvezetőnő most a jelenlegi munkájáról nyilatkozott az Indexnek, de azt is elmesélte, hogyan éli meg az egy éve tartó lezárásokat.

Ábel Anitát annak idején gyerekszínészként ismerte meg az ország, nagyon sok ifjúsági filmben, majd a Szomszédok című sorozatban is szerepelt. Azóta számtalan televíziós produkcióban feltűnt: vezetett reggeli adásokat és game show-kat, de láthattuk szórakoztató műsorokban is, közben persze a színészkedéssel sem hagyott fel, és a rádiózást is kipróbálta. Sok év után most ismét a korai órákban jelentkezik a képernyőn, néhány hónapja ugyanis a Life TV-n futó Ébredj velünk csapatát erősíti. Azt mondja, kifejezetten élvezi ezt a típusú műsorvezetést, és nagyon örül, hogy visszatérhetett a klasszikus tévézéshez.

„Tulajdonképpen én egy reggeli műsor alatt váltam tévéssé. 2000-ben szerződtem az RTL Klubhoz, ahol csaknem hat évig dolgoztam, többek közt Csonka Andrással, aki most a Life TV-n ismét a műsorvezetőtársam lett. Már akkor is nagyon szerettem ezt a műfajt, a pörgős, hajnali élőzéseket, hiszen ez az igazi, klasszikus tévézés” – kezdte Anita, aki annak idején Radnai Péter szárnyai alatt, illetve Kun Zsuzsa rendező segítségével tanulta ki a szakmát egy olyan csapatban, amely az évek során igazi családdá kovácsolódott.

Szerintem az élő műsorhoz nincs fogható. Ott aztán megtanul az ember észnél lenni, koncentrálni, érezni a felelősségét annak, hogyan fogalmaz. Az a hat év nekem nagyon meghatározó. Miután vége lett, sokáig volt is egyfajta hiányérzetem emiatt.

Bár alapjáraton nem egy korán kelő típus, Anitát sosem zavarta, hogy hajnalban kell ébrednie. Később is szerepelt olyan műsorban, amelyhez az emberek többsége feltehetően még félálomban csatlakozott.

„Fél évvel az után, hogy közös megegyezéssel távoztam az RTL-től, ami azt jelenti, hogy kirúgtak – nevetett a műsorvezetőnő –, megkerestek a Danubius Rádiótól, ahol aztán Lovász Lászlóval és Majkával vezettem reggeli műsort. Újra korán keltem, bár ez annyival jobb volt, hogy nem kellett sminkelnem” – mondta, hozzátéve:

Nem vagyok egy hajnali bagoly, kivéve ha rákattanok egy sorozatra a Netflixen, de az ébredező várost nagyon szeretem – varázslatos hangulata van, ahogy átsuhansz rajta, miközben felkel a nap.

2016-ban Ábel Anita a TV2-höz igazolt, két év múlva viszont úgy döntött, hogy az állandó szerződését nem hosszabbítja meg, ehelyett a szabadúszó életet választotta. Ekkor indította el az Anita Storyját a TMC YouTube-felületén. A csatornától egyébként jó viszonyban vált el, nem véletlen, hogy később feltűnt a Nicsak, ki vagyok? első két évadában is. Decemberben aztán igent mondott a Life TV reggeli műsorára, mert ez a műfaj neki nagy szerelem.

A Life TV mellett az is szólt, hogy maradhatok szabadúszó, ami nekem nagyon fontos, és amihez az utóbbi években nagyon ragaszkodtam. De a csapat is számít, mindig is csapatjátékosnak tartottam magam, és most úgy érzem, a helyemen vagyok

– magyarázta a műsorvezetőnő, aki egyáltalán nem bánta meg a döntését, miután ismét egy baráti társaságba csöppent. Az Ébredj velünk rajta kívül Hajdú Steve, Holdampf Linda és Csonka András arcával indult, akikkel nagyon harmonikus a kapcsolata.

„Steve-et régóta ismerem, a színházban sokat dolgoztunk együtt, de Linda sem idegen, hiszen tíz éve ő a stylistom. Tudtam, hogy vannak tévés ambíciói, és tényleg nagyon tehetséges. Bandiról annyit, hogy ő 25 éve az egyik legjobb barátom, a kettőnk kapcsolata semmihez sem fogható. Nagyon sok közös tévéműsorunk és fellépésünk volt már, annyira összeszoktunk, hogy előre tudom, mit gondol.”

Március végén érkezett a hír, hogy a start után két hónappal máris megváltozik az Ébredj velünk csapata: Hajdú Steve helyett, aki a Bréking egyik házigazdája lett, április elejétől már Bereczki Zoltánt láthatják reggelente a nézők. Bár a színész-énekes ilyen típusú műsorban korábban nem szerepelt, Anita egyáltalán nem aggódott amiatt, hogy ne ugraná meg a feladatot. Régóta ismeri Bereczkit, dolgoztak már együtt a Sztárban sztár című produkcióban.

Egy tehetséges ember mindenhol megállja a helyét. Persze van, amiben Zolinak még nincs rutinja, de nagyon lelkes, jó a humora, és nagyon jól kérdez

– mondta, hangsúlyozva: az, hogy ilyen gördülékenyen és jó hangulatban halad a munka, nem csak az ő érdemük; a szerkesztők, az operatőrök és az adásrendezők nélkül ezt nem lehetne így megvalósítani. A csapat egyébként szerinte abszolút profi szinten működik, a műsor kreatív részébe ráadásul a házigazdák is beleszólhatnak – lehet véleményük és témajavaslatuk is. Hogy mennyire szereti a munkáját, a közösségi oldalai is jól tükrözik. Rendszeresen bejelentkezik a kulisszák mögül, a posztokat átpörgetve viszont szembetűnő lehet, hogy ehhez képest a privát dolgairól jóval kevesebb képet mutat. Ha mégis kitesz néhány személyesebb fotót, azok általában egy-egy emlékezetes utazás pillanatait örökítik meg.

Ebből a szempontból kakukktojásnak számítok. Nem szeretek kifele élni, a magánéletemet mindig is megtartottam magamnak. Rám nem jellemzők a botrányok, rendezett az életem, lehet, hogy pont ezért nem is olyan izgalmas, de ezt egyáltalán nem bánom

– mondta a tévés, hozzátéve:

„Sosem szerettem a privát dolgaimmal kérkedni, nem mutogatom, hogy milyen autóm van, vagy hol élek. A lányom lassan 13 éves lesz, őt sem lehet látni újságokban, és ha véletlenül megosztok róla egy képet, előtte mindig megkérdezem, hogy beleegyezik-e, mert tiszteletben tartom a jogait. A párkapcsolatom sem tartozik senkire, amiről kell, úgyis beszámolok. Mi egymásnak élünk, nem kifelé.”

Talán pont azért, mert a magánéletét ennyire óvja, nem igazán jellemző, hogy negatív hozzászólások érkeznének a közösségi felületeire. Bár azt mondja, elvétve akadnak durva beszólások is, de szerinte csak azért, mert megosztó a személyisége.

„Előfordul negatív komment, főleg, hogy közéleti dolgokban sokszor elég sarkos a véleményem, amit van, hogy a közösségi oldalaimra is kiírok. A bántó, vulgáris hozzászólásokat egyébként azonnal törlöm, az életben sem veszem körül magam negatív emberekkel. A vicces kommenteket viszont nagyon szeretem. Bírom a humort, ezekre gyakran válaszolok.”

Anita azt mondja, van egyfajta önazonosság, amit követ, így a tévében, a közösségi oldalain és a civil életben tett megnyilvánulásai között egyáltalán nincs különbség. Nem szeretne egyik területen sem hamis képet mutatni, épp ezért arra is ügyel, hogy a social platformjai ne csak reklámoldalak legyenek. Nyilván előfordul, hogy promotál valamit, de olyasmihez soha nem adja az arcát, aminek kapcsán nincsenek saját tapasztalatai. Agyonfilterezett fotókat se lehet látni róla, pont azért, mert az őszinteséget és a hitelességet nagyon fontosnak tartja.

Fölösleges mást mutatni, a közönség úgyis megérzi. Én felvállalom, hogy nekem is vannak rossz napjaim, hiszen én is ember vagyok. A hamisság nagyon távol áll tőlem

– magyarázta a műsorvezetőnő. „Próbálom a műsorokban is ezt az utat követni, például a NőCommentben, ahol véleményt formálunk különböző közéleti témákról. Nyilván van egyfajta humorom, és nagy a szám, de szerintem jó, ha kimondunk dolgokat. Nagy tanulság az is persze, hogy néha tudni kell csöndben maradni. Ahogy nemet mondani is meg kell tanulnunk, akár műsorokra vagy élethelyzetekre.”

Ha tehette volna, a mostani szituációra, amelyben a járvány miatt már több mint egy éve benne vagyunk, nagy valószínűséggel Anita is nemet mond. Mindenesetre szerencsésnek tartja magát, mert annak ellenére, hogy a színházi premierek és a rendezvények elmaradtak, televíziós felkérések azért akadtak így is. Az is sokat segített, hogy ő a tücskök és a hangyák tábora közül az utóbbit erősíti.

„Az én életemben mindig voltak hullámvölgyek, ezért fel vagyok készülve a pausékra. Vannak tartalékaim, ha netán hosszú ideig nem csörögne a telefon, ami egyébként nem meglepő ebben a szakmában. A járvány nyilván mindent felrúgott, és ahogy másokat, engem is váratlanul ért, de nem panaszkodhatom. Leforgattuk a Nicsak, ki vagyok? első és második évadát, a NőComment! ötödik évadát, és a #Bochkorban is számítottak rám. Emellett sok kampányban is részt vettem, bár a közönséggel nem találkozhattunk” – mondta, hozzátéve: tisztában van vele, hogy vannak, akik jóval nehezebb szituációba kerültek nála.

Lelkileg biztos sok embert megviselt az elmúlt időszak, én sem voltam kivétel. Nekem is volt veszteségem, van olyan a környezetemben, akit elvitt a vírus, az ismeretségi körömben pedig sokaknak a járvány miatt nincs bevétele. Ez a helyzet rám is hatott, bár ahol tudtam, igyekeztem segíteni.

Ahogy mások, Anita is nagyon várja már a nyitást, hogy végre kiülhessen kávézni egy teraszra, azaz tulajdonképpen egyfajta megkönnyebbülést, illetve felszabadulásérzést hiányol a hosszú ideje tartó bezártság után.

A nyitás egyfajta globális fellélegzést jelentene, ami már nagyon hiányzik mindenkinek – ellazulva értékelni, amink van, jobban, mint a hétköznapokban.

(Borítókép: Ábel Anita. Fotó: Schumy Csaba)