Huszonötezer felett a koronavírus áldozatainak száma

Az elmúlt 24 órában 3706 az új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 750 508 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 205 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 184 főre emelkedett – írták a koronavirus.gov.hu oldalon vasárnap.

A gyógyultak száma jelenleg 455 029 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 270 295 fő. 8445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 051-en vannak lélegeztetőgépen. Egy nappal korábban 4604 új fertőzöttet regisztráltak, 217-en haltak meg, kórházban 8947 beteget ápoltak, közülük 1093 személyt kellett lélegeztetni. A legfiatalabb áldozat egy 37 éves nő volt, akinek nem volt ismert alapbetegsége.

Szombatra egyébként meglett a 3 millió 250 ezer beoltott. Ezt stílusosan Orbán Viktor jelentette be a Facebookon. Így már csak 250 ezer főt kell, hogy beoltsanak a következő enyhítéshez, ami gyakorlatilag néhány napot jelent. Az Orbán-kormány ugyanis azt ígérte, ha meglesz a 3,5 millió beoltott, akkor a vendéglátósok kinyithatják a teraszokat.

Habár a járványügyi adatok egyelőre nem mutatnak látványos javulást, és az is igaz, hogy egyre több gyermek fertőződik meg koronavírussal, köztük vannak olyanok is, akik lélegeztetőgépre kerültek, hétfőn mégis kinyitják az alsósoknak az iskolákat. A kormányfővel ellentétben a PDSZ nem szeretné a jelenléti oktatást.

A járvány megfékezése érdekében a kormány meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket, tehát április 19. után is kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, valamint érvényben marad az este 10 órakor életbe lépő kijárási tilalom is.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő orvosok a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon a Szent László Kórházban 2021. április 12-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)