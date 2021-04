Hétvégén nyithatnak a teraszok, nagy forgalom várható

Jövő hétvégére valószínűleg mindenhol újra nyithatják a teraszokat, és ha jó idő lesz, akkor nagy forgalom várható a vendéglátóhelyeken – mondta a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke az M1-en vasárnap. Kovács László ugyanakkor úgy vélte, felelőtlenség úgy kinyitni, hogy a dolgozók nincsenek beoltva. Reméli, hogy a vendéglátósok is előnyt élvezhetnek az oltásnál.

Egyébként pénteken Gulyás Gergely bejelentette, hogy a papokat és a lelkészeket előreveszik az oltási sorrendben, a miniszter szerint azért kapják előbb a vakcinát, mert kiemelkedő szerepük van a járvány okozta nehéz időszakban. Egyelőre nem tudni, hogy a kormány kivételt tesz-e a vendéglátósokkal is.

A kormány azzal amúgy kedvezett a vendéglátósoknak, hogy elengedte a teraszdíjakat, és azt ígérte nekik, hogy ha megvan a 3,5 millió beoltott, akkor nyithatják a teraszokat. Vasárnapra már több mint 3 millió 250 ezren kapták meg a koronavírus elleni vakcina legalább első dózisát, tehát kevesebb mint 250 ezer beoltott kell az enyhítések újabb mérföldkövéhez.

Kovács László rámutatott arra is, hogy a zárás alatt a vendéglátóhelyek átlagos forgalma nem volt magasabb 15-20 százaléknál. Kiemelte: a szektort csak az ételkiszállítás tartotta életben, de sokan, főleg vidéken, nem tudtak ezzel élni, nem volt értelme nyitva tartaniuk. Hozzátette: azoknak azonban, akik a nehézségek ellenére is megtartották dolgozóik jó részét, most helyzeti előnyük van.

(Borítókép: Vendégek egy vendéglátóhely teraszán a budapesti Bálnánál 2020. május 18-án. Fotó: Mónus Márton / MTI)