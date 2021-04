Szimulált ütközéssel figyelmeztet a HÉV a balesetveszélyre

A HÉV a főváros és az agglomeráció közlekedésének aktív résztvevője, naponta több mint 800 vonaton akár 200 ezren is utaznak. A közlekedőkre azért jelentenek fokozott veszélyt, mert egy 6 kocsis, 100 méternél is hosszabb motorvonat tömege és lendülete jóval nagyobb más közlekedési eszköznél, még azonos sebesség mellett is, így ha valaki féktávolságon belül lép a HÉV elé, a jármű nem fog tudni megállni.

Az elmúlt hetekben az üzemeltető MÁV-HÉV a közösségimédia-felületeken kiemelten foglalkozott a vasútbiztonsággal. Bemutatták a járművezetők kiképzését és reflexeik ellenőrzését, a legújabb videóban pedig arra világítanak rá, hogy a HÉV fékútja akár tizenötször is hosszabb lehet, mint egy autóé. Ezért ha a szerelvény nem tud megállni, az nem amiatt van, mert nem fékez időben a vezetője, hanem mert a csaknem 200 tonna önsúlyú vonatot (amihez még a 700-800 utas súlya is hozzájön) nem lehet hatékonyan lefékezni a fedélzetén lévő utasok biztonságát is szem előtt tartva.

A vasútbiztonság növelése a MÁV-HÉV kiemelt stratégiai célja. Ezért arra figyelmeztetnek, hogy nem érdemes néhány perc előnyért a testi épségünket kockára tenni, hiszen a fizika törvényei mindenkire érvényesek. Ezt szemlélteti az a szimulált ütközés is, amelynek végzetes következményei egyértelműen látszanak.