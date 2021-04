Néhány nap különbséggel lett árva három gyermek egy pécsi általános iskolában

Mindössze néhány nap különbséggel lett árva több gyermek a Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskolában, testvéreikkel együtt összesen kilencen érintettek a tragédiában. Szomorú sorsukon az iskola próbál segíteni, amennyire lehetséges – értesült a Magyar Hang.

Az iskola igazgatója, dr. Molnárné Szoldatics Katalin a lapnak úgy nyilatkozott, az egyik családban egy 51 éves édesanya hunyt el, aki hat gyermeket nevelt egyedül, közülük ketten kiskorúak. Mindannyian együtt élnek. Az árván maradt család amiatt is nagy bajban van, mert amikor szüleik elváltak, apjuk nagy összegű adósságot hagyott maga után. Egyedül maradt édesanyjukon a nagyobb gyerekek próbáltak segíteni, de nem sikerült kijutniuk a pénzügyi krízishelyzetből.

Az édesanya a gyerekeiért élt. A gyerekek jó képességűek, szorgalmasak, jól tanulnak, és minden körülmények között szeretnének együtt maradni

– emelte ki az iskolaigazgató.

Szoldatics Katalin elmondta, az iskola eddig is próbálta, és ezután is szeretné támogatni a családot, ebbe a szociális segítőszolgálatot is bevonták. Szeretnék megoldani lakhatási gondjaikat. Az igazgató arra is kitért, hogy szerencsére van összefogás a városban, ami megható. A tervek szerint az egyik nagykorú testvér veszi majd gyámság alá a kiskorú gyerekeket azért, hogy együtt maradhassanak. Jelenleg a családsegítő szolgálat látogat el az árvákhoz rendszeresen.

Hasonló tragédia rázott meg egy másik családot is az általános iskola berkeiben. Egy, az iskolában tanuló hatodikos ikerpár és 15 éves nővérük veszítette el 45 éves édesapjukat koronavírus-fertőzésben, akinek ráadásul semmilyen alapbetegsége nem volt.

Az elhunyt édesapa mindhárom lánya sportol és táncol, ebben akár karriert is építhetnének, ha tudnák folytatni, szerencsére erre már jelentkezett is egy támogató. A félárva gyermekek továbbá rendezett körülmények között élnek, édesanyjuknak van munkája és a tágabb család is tud segíteni. Ugyanakkor a tragédia persze így is rendkívüli, a kamaszkorú gyerekeknek ráadásul amúgy is labilis a lelkiállapota – hangsúlyozta Szoldatics Katalin.

Az iskola a szó szoros értelmében mindent megtesz a kilenc gyermek tragikus sorsának jobbításáért. Pszichológusi segítséget kértek, az önkormányzat révén pedig várhatóan jogi segítséget is szereznek hagyatéki, ingatlannal kapcsolatos és egyéb ügyek intézésére. A hatgyermekes árva családot egy pénzügyi tanácsadó szakember is segíteni fogja az igazgatónak köszönhetően.

Szoldatics Katalin ugyanakkor kiemelte, hogy a kilenc gyermeken jelenleg leginkább pénzadományokkal lehet segíteni. Az iskola most a temetési költségekre, az átmeneti időszak finanszírozására, a hat árva esetében pedig a lakhatási gondok megoldására is gyűjt. A távolabbi jövőt egyelőre nagyon nehezen látni, mivel a gyermekek még jópár évig nem fognak önálló keresettel rendelkezni, így szükségük van anyagi támogatásra.

Amennyiben Ön is szeretné segíteni a gyermekeket, a két család számlaszámát az eredeti cikk végén találja meg. Az adományok nem közvetítőkhöz, hanem közvetlenül a családokhoz futnak be.