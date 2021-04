Jelentősen kevesebb az új fertőzött

Már 3 317 052 fő a beoltottak száma itthon, közülük 1 400 703 fő már a második oltását is megkapta.

Keddre virradóra 1645-re nőtt az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 754 833 beazonosított fertőzött van – áll a hivatalos tájékoztatásban.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 461 181 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 268 072 főre csökkent.

Kórházban 8602 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 980-an vannak lélegeztetőgépen.

Elhunyt 199 beteg, így összesen 25 580 főre emelkedett a koronavírus áldozatainak száma hazánkban.

A kormány koronavírusról tájékoztató oldalán hozzáteszik, hogy a járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de a brit vírusmutáns továbbra is ezreket fertőz, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos. Minden harmadik magyar ember kapott már oltást. Már a 4 millió 326 ezret is meghaladja a regisztráltak száma, és az eddig regisztráltak 69 százaléka meg is kapta az oltást.

Most már bármely regisztráltnál csöröghet az oltásra hívó telefon.

Keddre újabb vakcinaszállítmányokat várnak.

Még mindig nagyon sok kérdés felmerül a betegség lefolyásával kapcsolatban. Az Index az első és második ilyen jellegű cikke után ismét az olvasói levelekre válaszolt.

Vasárnap 2680 új fertőzöttet regisztráltak, szombathoz képest majdnem 1000-rel kevesebbet. „Javulnak a járványügyi adatok” – jelentette ki az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján azt követően, hogy több hét után először csökkent 200 alá a halottak száma.

Mint ismert, hétfőn országszerte újranyitották az óvodákat és az iskolák alsó tagozatos osztályait, és nemsokára jön a pár napja beígért terasznyitás is.