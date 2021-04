Nyáron még nem vehetjük le a maszkot

A maszkviselés velünk fog maradni nyáron, nem biztos, hogy elhagyhatjuk – mondta Galgóczi Ágnes a Tv2 reggeli műsorában. A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője kifejtette:

A csökkenő adatok jót vetítenek előre, de a kórházban kezeltek és a lélegeztetőgépen lévők száma is lassan csökken, ahogy az elhunytak száma szintén. Még hetek fognak eltelni, míg az új esetszámcsökkenést a többi adatnak is a csökkenése követni fogja.

Az egészségügyben csökkent a nyomás, de a dolgozók kimerültek, ezért is fontos a higiénés szabályok betartása és az oltások beadatása – tette hozzá a szakértő.

Szerinte a tetőzés közelében vagyunk, közel a járvány harmadik csúcsa, így javulni fognak az adatok. Ezt a szennyvízminták is alátámasztják.

A negyedik hullámról Galgóczi Ágnes elmondta: a vírus egy egyszerű szervezet, bármikor változhat, bármikor kialakulhat egy újabb variáns. Bízunk benne viszont, hogy ez nem fog bekövetkezni.

Arról is tájékoztatott, hogy 4 millió 280 ezren regisztráltak eddig a koronavírus elleni oltásra. Az időseket szinte teljes mértékben átoltották, és a fiatalok is aktívak szerencsére. Fontosnak nevezte náluk a fegyelmezettség betartását, és arra biztatja őket, hogy menjenek, oltassák be magukat.