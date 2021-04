A négyzetméter-alapú bolti szabályozás első tanulságai

Miután átlépte a 2,5 milliót Magyarországon a legalább az egy dózissal beoltottak száma, élesítették az első enyhítő intézkedéseket, ami az üzleteknél a négyzetméter-alapú működési formára való áttérést jelentette.

Ez alapján tíz négyzetméterenként maximum egy vevő tartózkodhat a vásárlótérben, az eddigi szabályokat pedig, a maszkviselést és a távolságtartást ugyanúgy be kell tartani.

Az új előírás első tapasztalatairól kérdeztük Bubenkó Csabát, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnökét.

A legjellemzőbb megoldás, hogy a vagyonőr vagy a vállalat megbízásából egy személy például tablet segítségével követi a be- és kilépő vásárlók számát.

Ezt könnyíti, hogy csak annyi kosarat tesznek ki, ahányan egyszerre bent tartózkodhatnak, mert egy kosárral vagy bevásárlókocsival csak egy ember plusz a gyerekek vásárolhatnak.

Máshol a technológiai lehetőségeket használják a létszámkövetésre, egy központi helyiségben monitorokon figyelik a forgalmat, az éppen aktuális információt pedig egy applikációra továbbítják.

Bubenkó Csaba továbbra is a szabályok betartását gondolja a védekezés legfontosabb pontjának.

A négyzetméter-alapú működés mellett továbbra is első számú prioritás, hogy megfelelően viseljük a maszkot, tartsuk a távolságot, és minél kevesebb időt töltsünk az áruházban.

A vásárlás legkockázatosabb részének a kasszánál történő sorban állást nevezte, itt sem feledkezhetünk meg arról, hogy legalább másfél méterrel az előttünk várakozó mögé álljunk, de az is probléma, hogy több üzletben a kasszák között sincs megfelelő oldaltávolság.

A KDFSZ elnöke úgy látja, sokan még mindig ott tartanak, akár az eladók, akár a vevők közül, hogy nem viselik megfelelően a maszkot, nem takarja az orrukat, vagy le van csúszva az állukra.

A szabálykövetés az egyéni érdekünk is. A távolságtartás és a maszkhordás nemcsak egy szabály, amit be kell tartani, hanem ezzel védjük magunkat és a többi embert is.