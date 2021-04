Palkovics László: Egyetem nélkül is lehet kémkedni Magyarországon

Az innovációs és technológiai miniszter – akit nemrég a Fudan Egyetem beruházásáért is felelős kormánybiztossá neveztek ki – az adás elején részletesen beszélt a kínai egyetem budapesti terveiről. A tárcavezető kifejtette: a kínai egyetem már két éve Magyarországon van és képzéseket is folytat, például a Corvinus Egyetemmel is vannak közös programjaik.

Hozzátette: az egyetem most jutott el oda, hogy saját kampuszt is létesítsen Budapesten, ezáltal 2024-től kezdve gazdasági, műszaki és orvostudományi képzéseken vehetnek majd részt a hallgatóik. Az új egyetemre mindenki, így a magyarok is bejuthatnak majd – közölte.

A tárcavezető a Kínai Kommunista Párt irányítása alatt álló egyetem budapesti terjeszkedésével szemben elhangzott kritikákra is reagált.

Ha egy ország Magyarországon titkosszolgálati tevékenységet akar végezni, akkor ehhez nem kell neki egy egyetem, ezt meg tudja oldani számos más módon is

– vélekedett.

Emellett azt is elutasította, hogy a kínai egyetemen bármiféle „ideológiai képzés” zajlana majd. Mindeközben arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar kormány nemcsak a külföldi, hanem a hazai egyetemeket is támogatja.

A hétvégén egy új törvényjavaslatot is benyújtottak a magyar parlamentbe. Ennek értelmében még a 2017-es „lex CEU”-t is módosítanák annak érdekében, hogy a Fudan Egyetem Magyarországon oklevelet adó képzési tevékenységet folytathasson.