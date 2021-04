Ezek a vakcinák érkeznek a héten

Folyamatosan zajlik a védőoltások beadása, a mai napon a beoltottak száma 3 317 052, közülük 1 400 703 fő már a második oltását is megkapta. Magyarország Kormánya Facebook-oldalán tette közzé, hogy az oltakozás újabb lendületet kaphat, miután ezen a héten minden Magyarországon elérhető vakcinából újabb szállítmány érkezett, vagy érkezik.

A hét második felében pedig Sinopharm-vakcina szállítmány érkezik.

A kormányzati tájékoztató oldalon olvasható, hogy Magyarország összesen 24 millió adag oltóanyagot vár az uniós beszerzésből, ennek eddig a 14 százaléka érkezett meg négy gyártótól (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen). Az eddig érkezett Janssen-vakcinákat egyelőre nem alkalmazzák, mert azok még hatósági vizsgálat alatt állnak.

Miután az uniós beszerzésből lassan és kevés vakcina érkezik, az oltások felgyorsítása érdekében Magyarország további 3,5 millió ember oltására elég orosz és a kínai vakcinát is vásárolt – írják.

Magyarországnak szánt mennyiség

az EU beszerzésből (lakosság arányosan) Ebből megérkezett adag fő adag fő százalék Pfizer-BioNtech 10 874 511 5 437 256 2 208 165 1 104 518 20 Moderna 1 723 610 861 805 284 400 142 200 17 AstraZeneca 6 513 460 3 256 730 767 500 383 750 12 Janssen 4 309 022 4 309 022 28 800 28 800 1 CureVac 500 000 250 000 0 0 0 EU beszerzésből 23 920 603 14 114 813 3 288 865 1 659 268 14

Magyarország által szerződött mennyiség Ebből megérkezett adag fő adag fő százalék Szputynik V 2 000 000 1 000 000 1 325 600 802 800 66 Sinopharm 5 000 000 2 500 000 1 100 000 550 000 22 keleti vakcina 7 000 000 3 500 000 2 425 600 1 352 800 35

Magyarországra érkezett oltóanyagok Ebből megérkezett adag fő adag fő százalék Összesen 30 920 603 17 614 813 5 714 465 3 012 068 18

Az első szállítmányok

Magyarországra 2020. december 26-án érkezett meg az első vakcinaszállítmány, az Európában december 21-én, elsőként engedélyezett, amerikai Pfizer és a német BioNTech RNS-alapú oltóanyaga. Ezzel a készítménnyel kezdődött meg az egészségügyi dolgozók oltása idehaza, majd január 12-én megérkezett a hasonló módszerrel készült, amerikai Moderna-vakcina-szállítmány is. Az ugyancsak adenovírus-vektoron alapuló, orosz Gamaleya Intézet által fejlesztett Szputnyik V vakcina első szállítmánya február 2-án érkezett Magyarországra, míg a brit–svéd AstraZeneca az Oxfordi Egyetemmel közösen fejlesztett, adenovírusvektor-alapú oltásának első szállítmánya február 6-án érkezett. A három kínai gyártó, a Sinovac, a Sinopharm és a Cansino egy régebbi technológiát használ, amelyben a teljes koronavírus bekerül az oltóanyagba, elpusztított formában. A kínai gyártók közül a Sinopharm készítménye ért ide leghamarabb, az első szállítmány február 16-án érkezett.

Hol tartunk az oltásban?

A oltásra vonatkozó információk szerint a magyar lakosság 33,4 százaléka már kapott oltást, és eddig 4 millió 326 ezer fő regisztrált a vakcinainfo.gov.hu oldalán. Az eddig regisztráltak mintegy 69 százaléka megkapta már az oltást – ezt Müller Cecília, országos tiszti főorvos jelentette be az operatív törzs keddi tájékoztatóján. Az eddig regisztrált 65 év felettiek száma 1 millió 573 ezer fő, 90 százalékuk már túl van az oltáson, aki még nem, azt is folyamatosan próbálják elérni a háziorvosok. Ma már a regisztrált 60 év alattiak oltása zajlik. Eddig 2 millió 270 ezren regisztráltak a 18-59 év közötti korosztályból, és már közel a felük (49,6 százalék) meg is kapta a vakcinát. A koronavirus.gov.hu oldalán közzétették az oltási kronológiát is, eszerint

az oltási rendben az egészségügyi és egészségügyben dolgozók voltak az elsők. Az ő soron kívüli oltásuk már januárban lezárult. A valamilyen oknál fogva még nem beoltott egészségügyben dolgozók továbbra is jelentkezhetnek oltásért a kórházi oltópontokon – olvasható az oldalon. Második körben az idősotthonok és a bentlakásos szociális intézmények oltását végezték el januárban és februárban. Eddig összesen 90 ezren éltek az oltás lehetőségével, többségük már a második oltását is megkapta. Harmadik körben – február első hetén – elkezdődött és jelenleg is tart a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál. Az eddig regisztrált 65 év felettiek 90 százaléka mostanra már megkapta az oltást. Negyedik körben, február elején – az idősekkel párhuzamosan – megkezdődött a 60 év alatti krónikus betegek oltása is. Ez az AstraZeneca vakcina érkezése tette lehetővé, mert az akkori előírások szerint csak 18-59 év közöttieket lehetett vele oltani. Március második hetétől az AstraZenecát már a 60 év felettiek oltására is használják. Ötödik körben megtörtént a védekezésben résztvevő rendőrök, rendvédelmi dolgozók és katonák oltása is. Erre azért van szükség, hogy a járvány elleni egészségügyi és rendvédelmi védekezés, az ország közbiztonsága és határvédelme továbbra is zavartalan legyen – teszik hozzá a kormányzati tájékoztató oldalon. Hatodik körben megkezdődött a kritikus infrastruktúrában dolgozók oltása. Például az ország áramellátását biztosító paksi atomerőmű, a tömegközlekedési vállalatok (MÁV, BKK, GYSEV) érintett dolgozóinak oltása. Hetedik körben megtörtént az óvodai, iskolai, bölcsődei dolgozók soron kívüli oltása is. Jelenleg már a 60 év alatti regisztráltakat oltják a legtöbb helyen. A 18-59 év közötti regisztráltak közel fele mostanra már meg is kapta az oltást.

Az újranyitás következő lépcsőfoka

Orbán Viktor miniszterelnök április 14-én, a kormányülést követően jelentette be közösségi oldalán, hogy ezen a héten megnyithatnak a teraszok, ha megvan a három és fél millió beoltott. „A kormány az újranyitás következő lépcsőfokát 3,5 millió beoltottban határozta meg. Ha ezt elérjük, és reményeim szerint a következő hét közepén szerdán, csütörtökön ez meglehet, akkor kinyithatnak a teraszok” – mondta, majd hozzátette a kormányfő: hogy a vendéglátósoknak is könnyebb legyen, az őket terhelő teraszdíjat eltöröljük. A Magyar Hírlap értesülései szerint négymillió ember beoltása után a kormány engedélyezni fogja a mozik, színházak, fürdők és kulturális intézmények nyitását is, ugyanakkor az információik szerint ezeknek a látogatásához a felnőtteknek védettségi igazolványra is szükségük lesz. A 18 év alatti gyermekek számára ezt értelemszerűen nem teszik kötelezővé, hiszen őket még nem oltják Magyarországon.

Kevesebb az új fertőzött

Keddre 1645 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 754 833-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Kórházban 8602 koronavírusos beteget ápoltak kedden, közülük 980-an voltak lélegeztetőgépen. Meghalt 199 beteg, így összesen 25 580 főre emelkedett a koronavírus áldozatainak száma Magyarországon. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 461 181 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 268 072. Müller Cecília, országos tiszti főorvos az operatív törzs keddi tájékoztatóján elmondta:

a szennyvízadatok nagyon lassú, enyhe csökkenést mutatnak, de a vírus örökítőanyagának a szintje még mindig nagyon magas. Ez azt jelenti, hogy még mindig sok a fertőzött, ezért az óvatosság és a rendszabályok betartása továbbra is indokolt.

A tiszti főorvos hozzátette, hogy a heti adatokban egyértelmű csökkenés látható, az új fertőzöttek száma 21 százalékkal csökkent az elmúlt héten. A fertőzöttek átlagéletkora egy évvel csökkent, 45 évre. A járvány kezdete óta a 40-49 éves korosztály 23 százaléka fertőződött meg, ez a leginkább érintett korcsoport.

(Borítókép: Az újonnan érkezett Pfizer-BioNTech koronavírus elleni Comirnaty-vakcinákat pakolják a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház intézeti gyógyszertárában 2021. április 13-án. Fotó: MTI / Vajda János)