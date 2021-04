Viszlát, napsütés, csütörtökön viharos széllel köszön be a hidegfront

Gomolyfelhők tarkíthatják az eget szerda délután. És sok helyen akár záporok és zivatarok is kifejlődhetnek belőlük. Aki délután útnak indulna, esernyőt mindenképpen vigyen magával. Országszerte várható, hogy felhős lesz az ég. Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt ígérte, estére már semmilyen csapadék nem várható. Éjszaka akár 2 fokig is hűlhet a levegő.

Felhős időre kell számítani csütörtökön is. Egy hidegfront fog átvonulni az országon, északnyugatról délkelet irányba. Ennek hatására átmenetileg felhőzet-növekedés lesz. A front mentén több helyen eső is kialakulhat, akár viharos lökések is lehetnek. Tartós napsütésre inkább csak délen lehet számítani. Holnap 15 és 21 fok között alakulhatnak maximum értékek.