Ellenzéki pártok: a 2021-es előválasztás az új magyar demokrácia megteremtésének első lépése

A DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd szerdán közleményt juttatott el az MTI-hez, amelyben azt írták, az ellenzéki szövetség pártjai felkészültek rá, hogy az előválasztást a meghosszabbított veszélyhelyzet ideje alatt is megtartsák a jogszabályoknak megfelelően, az emberi élet védelmét elsődlegesként kezelve, a legteljesebb hozzáférés mellett.

A szövetségre lépett hat ellenzéki párt elnökei azt a döntést hozták, hogy 2021-ben országos előválasztást szerveznek, amelynek során a magyar emberek választják ki a 106 ellenzéki egyéni képviselőjelöltet és a közös miniszterelnök-jelöltet.

A tervezés során a pártok egyrészt számoltak azzal, hogy a járvány miatt különleges körülmények között kell megrendezni az előválasztást, amelynek lebonyolításakor a legfontosabb szempontnak a biztonságot tekintik.

Másrészt, ismerve a Fideszt, arra is felkészültek a szövetségre lépett ellenzéki pártok, hogy a kormány a járványhelyzettől függetlenül is megpróbálja megnehezíteni az előválasztás megszervezését. A Fidesz ugyanis a veszélyhelyzet meghosszabbítása kapcsán is kettős beszédet folytat: az új vírusvariánsok miatt elengedhetetlennek tartják a fokozott védekezést, ugyanakkor telt házas futballmérkőzések megszervezésére készülnek