Stumpf István felügyeli a védettségi igazolványok gyártását

Stumpf István, az első Orbán-kormány kancelláriaminisztere, volt alkotmánybíró, jelenleg a kormány felsőoktatási modellváltásért felelős biztosaként és Vidékfejlesztési Kormánybizottság tagja védettségi igazolványokat gyártó cég elnöke – derítette ki a Magyar Hang. A lap szerint a kormánybiztos egy olyan magáncégben vállalt pozíciót, amely sorozatban nyer el állami megrendeléseket.

Az igazolványokat egyébként az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. gyártja és készíti elő a postának történő átadásra, egészen 2023. március 1-ig. A cég igazgatóságának elnöke Erdős Ákos, aki ugyanakkor a leggazdagabb magyarok egyike, aki cégével többször is eleget tett állami megrendeléseknek, például a nemzeti konzultációs íveket, sőt a 2018-as választási nyomtatványokat is ők nyomtatták.

Stumpf István és a cég álláspontja az, hogy a megbízatása sem jogi, sem másfajta összeférhetetlenséget nem idéz elő. És szerinte a kormány számára is garancia az, hogy ő ül a felügyelő bizottság élén, mert így nyomon tudja követni és ellenőrizni is tudja a projektet. Stumpf Istvánnak egyébként tizenegy éve változatlan a tiszteletdíja, bruttó 191 ezer forintot kap megbízatásáért.