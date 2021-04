Idén lesz a 40. DUE-tábor, ezúttal mesterképzés is lesz

Negyvenedik alkalommal rendezi meg a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete az Országos Kommunikációs és Média Szaktábort. Július 16. és 25. között száz fiatalt várnak Balatonszárszóra, ezúttal már mesterképzésekkel is – olvasható a DUE-tábor oldalán.

A tábor egyik szakmai vezetője, Herczeg Zsolt a DUE-tábor közleményében azt írja: a táborban az első négy nap alapképzése után különböző, egyéni tehetséggondozó mesterképzésekre lehet jelentkezni.

Az alapképzés során a táborozók elsajátítják a hír, a tudósítás és az interjú legfontosabb ismérveit, természetesen továbbra is élményszerűen, gyakorlatorientáltan, a produkcióikat szabadon és önállóan előállítva. Ebben fiatal és tehetséges csoportvezetők lesznek a segítségükre, mások mellett Babcsány András, Bihari Bernadett, Bogdán Noémi, Hajdú Orsolya, Jávor Liliána, Kovács Bernadett, Lakatos Gergő, Panulin Boglárka, Szalai Boglárka és Toldi Szabolcs. Ahogyan a korábbi évtizedekben, most is készülhet újság, blog, fotó, videó, illetve rádió- és tévéműsor is, amihez minden szükséges személyi és tárgyi feltételt biztosítanak