Hétvégén újraindulnak a dunai hajójáratok

Szombattól ismét válthatók dunakanyari hajójáratokra szóló napijegyek, a későbbiekben pedig a Szentendre-Visegrád, Zebegény-Esztergom és Vác-Visegrád közötti hajóutakra is árusítani fognak ilyeneket.

Egy személyjegy ára 1000 forint, kerékpár- és kutyajegy 500 forintért vásárolható meg. A jegyeket az érdeklődők a vasúti pályaudvarok jegypénztáraiban, valamint a MÁV-applikáció segítségével tudják megvásárolni, akár Szép-kártyával is.

A Mahart PassNave ügyvezető igazgatója elmondta, hogy tavaly a dunakanyari körjáratokon több mint 150 ezer ember utazott, főként hazai turisták, de többen jöttek Szlovákiából is. Szombattól egyelőre két hajóval szállítják az utasokat 10 és 14 órai indulással, de ha igény van rá, többet is be tudnak állítani.

A koronavírus-járvány miatt a hajókon mindenkinek maszkot kell viselnie, a beszállásnál ellenőrzik a résztvevők hőmérsékletét, valamint a fertőtlenítésre is nagy hangsúlyt helyeznek

– figyelmeztetett Spányik Gábor, mindazonáltal ez lehet a vírushelyzet utáni nyitás következő állomása.

Homolya Róbert, a jegyeket értékesítő MÁV elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy a MÁV-Volán csoport és a MAHART együttműködésében megvalósuló kezdeményezés a tarifaközösség irányába mutat, hiszen egy megváltott jeggyel lehet igénybe venni a MÁV-HÉV, a MÁV-Start, a Volánbusz, illetve a MAHART szolgáltatásait.

A napijegy a rajta megjelölt napon és járattípuson korlátlan számú utazásra jogosít a MÁV 2-es (Budapest-Esztergom) vonalszakaszán, a Volánbusz 300-399, 800-898 és 8503-8512 számcsoportba eső vonalain, a MÁV-HÉV Békásmegyer és Szentendre közötti szakaszán, valamint a MAHART PassNAVE egy kiválasztott dunakanyari körjáratán Vác-Visegrád, Esztergom-Zebegény, Szentendre-Visegrád vagy Visegrád-Nagymaros-Zebegény-Dömös viszonylaton.