Enyhül a nyomás a kórházakon, de még 925-en vannak lélegeztetőgépen

Szerdára 2527 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 757 360 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 207 beteg, így az elhunytak száma 25 787 főre emelkedett. Kórházban 8097 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 925-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalán. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 464 750 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 266 823 főre csökkent.

A beoltottak száma 3 363 596 fő, közülük 1 425 124 fő már a második oltását is megkapta.

A kormányzati tájékoztató oldalon olvasható, hogy a magyar lakosság 34 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 19 százalékos átlaggal. Már a 4 millió 326 ezret is meghaladja a regisztráltak száma, és az eddig regisztráltak 70 százaléka már meg is kapta az oltást. Éjjel újabb 100 ezer adag, második oltásra alkalmazható Szputnyik-szállítmány érkezett. A kormány a mai ülésén is értékeli a járványügyi helyzetet – írják.

Egy nappal korábban 1645 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 754 833-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Kórházban 8602 koronavírusos beteget ápoltak kedden, közülük 980-an voltak lélegeztetőgépen. Meghalt 199 beteg, így összesen 25 580 főre emelkedett a koronavírus áldozatainak száma Magyarországon. Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs keddi tájékoztatóján elmondta:

A szennyvízadatok nagyon lassú, enyhe csökkenést mutatnak, de a vírus örökítőanyagának a szintje még mindig nagyon magas. Ez azt jelenti, hogy még mindig sok a fertőzött, ezért az óvatosság és a rendszabályok betartása továbbra is indokolt.

A tiszti főorvos hozzátette, hogy a heti adatokban egyértelmű csökkenés látható, az új fertőzöttek száma 21 százalékkal csökkent az elmúlt héten. A fertőzöttek átlagéletkora egy évvel csökkent, 45 évre. A járvány kezdete óta a 40–49 éves korosztály 23 százaléka fertőződött meg, ez a leginkább érintett korcsoport.

A kormányzati tájékoztató oldalon olvasható, hogy a járvány megfékezése érdekében a kormány meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket. Eszerint

a kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosul. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amit azonban igazolni szükséges. Igazolásminta ide kattintva letölthető

Az üzletek reggel 5 óra és 21:30 között lehetnek nyitva.

Az üzletek, köztük a március 8. óta zárva tartó üzletek újfajta, négyzetméter-alapú szabályok mentén ugyan, de nyitva lehetnek. Átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben az új szabályozás szerint.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászatok, kozmetikák és más szolgáltatók.

A vendéglátó helyiségek ugyanakkor továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben, csak az ott dolgozók tartózkodhatnak ezekben az egységekben. Csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamra mehetnek be az éttermekbe a vendégek.

A szállodák továbbra sem fogadhatnak vendégeket.

A pedagógusok oltását követően, az iskolák és óvodák április 19-én indulnak újra.

A járvány elleni jelenleg is hatályban lévő védelmi intézkedések meghosszabbodnak. Ezek közül a legfontosabbak:

A maszkviselés a lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen kötelező.

A másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot kell tartani.

A munkavégzés lehetséges, de ahol lehet, otthoni munkavégzést javasolnak. Az államigazgatásban otthoni munkavégzés rendelhető el, kivéve a védekezésben közreműködők esetében.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő orvosok a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon a Szent László Kórházban 2021. április 12-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)