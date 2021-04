Bemutatjuk a kormány kísérleti rendszerét az oltásra

A Kormányzati Tájékoztató Központ szerda reggel adott hírt arról, hogy a kormány kísérleti jelleggel kipróbál egy internetes foglalási rendszert. Az oltás felgyorsítása érdekében hetvenezer, már regisztrált ember kap SMS-ben értesítést, hogy időpontot foglalhat jövő hét hétfőre, keddre vagy szerdára. Amennyiben a rendszer sikerrel vizsgázik, megfontolják az általános kiterjesztését a regisztráltakra, és minden kórházban alkalmazni fogják az online időpontfoglaló rendszert.

Az Index egyik munkatársa is megkapta SMS-ben a behívóját, noha kollégánkat már a háziorvosa is értesítette, hogy néhány nap múlva, az orvosi rendelőben felveheti az oltását. Ez azt jelenti, hogy egyelőre nincs teljes összhang a praxisokban jelölt, leadott oltási időpontok között, tehát a tesztelés alatt álló, online rendszeren keresztül most még az is kaphat üzenetet, akinek az oltását már megszervezte a körzeti orvosa.

A Vakcinainfótól érkezett üzenetben felhívják az oltásra regisztrált figyelmét, hogy a fertőzés elleni vakcina beadásához egyéni oltási online időpont foglalásra van lehetősége. Az SMS-ben jelzik, hogy másnap 16 óráig foglalhat időpontot. Ehhez a tajszámra, a születési dátumra és egy internetes („nem vagyok robot”) ellenőrző kód megadására van szükség az EESZT Lakossági Portálon (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér), az eeszt.gov.hu oldalon. Az üzenetben jelzik, hogy milyen vakcinát kap az oltandó, ahogyan azt is, hogy a foglalt időpont módosítására az elektronikus felületen már nincs lehetőség.

Az eeszt.gov.hu felületén egy viszonylag feltűnő, az oldal tetején található keretezett rész jelzi az egyéni időpontfoglalás lehetőségét – erre kattintva kell megadni az előbb felsorolt adatokat. Zöld négyzet jelzi, ha valóban jogosult az időpontfoglalásra, és piros négyzet, ha olyan tajszámmal, születési adattal próbálunk továbblépni, amelyhez nem érkezett behívó.

Ha zöld utat kapunk, akkor láthatjuk, hogy 2021. április 26. és 2021. április 28. között van lehetőségünk foglalni. Választhatunk, hogy Baranya megyében, Budapesten, Csongrád-Csanád megyében vagy Hajdú-Bihar megyében szeretnénk felvenni az oltást – amennyiben Budapestet jelöli az oltandó, pontos cím alapján kórházat is választania kell. Ezután ugrik fel a rengeteg időpont: a címhez rendelve, percre pontosan jelölhetjük meg az oltásunk időpontját. Ezután a jelentkezés gombra kell kattintani, és máris megvan az online foglalt oltakozási időpont. A jelentkezés előtt az időpontfoglalást meg is lehet szüntetni. A online felületen az alábbi helyszínek választhatók:

Budapest



Semmelweis Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Osztály, Üllői út 78.



Semmelweis Egyetem, Bókay PIC II. osztály, Bókay János utca 53.



Semmelweis Egyetem Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat Szent Rókus Klinikai Tömb telephely, Stáhly utca 7-9.



Semmelweis Egyetem, Anaesth és Intenzív T. Városmajori részleg, Városmajor utca 68.

Baranya megye – Pécs



Pécsi Tudományegyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Infektológiai Tanszék Infektológia I. Szakambulancia, Ifjúság útja 13. (volt 400 ágyas Klinika, északi bejárat) 50. számú oltóhely



Pécsi Tudományegyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Infektológiai Tanszék Infektológia I. Szakambulancia, Lánc utca 12. (EEI Rendelőintézet) 5. számú oltóhely



Pécsi Tudományegyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Infektológiai Tanszék Infektológia I. Szakambulancia, Akác utca 1. (volt Honvéd Kórház) 16. számú oltóhely

Csongrád-Csanád megye – Szeged



Szegyedi Tudományegyetem, Infektológiai ambulancia, Tisza Lajos krt. 97., 21. oltópont





Szegyedi Tudományegyetem, Infektológiai ambulancia, Tisza Lajos krt. 97., 21. oltópont Hajdú-Bihar megye – Debrecen



Debreceni Egyetem, Infektológiai Klinika, Infektológiai szakambulancia, Bethlen G. u. 11-17. sz., Járóbeteg Szakellátási Központ 32 oltóhely

A következő néhány fotón végignézheti az online regisztrálás folyamatát.