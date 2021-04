Már ma SMS-t kap, aki időpontot kérhet az oltásra

Hetvenezer ember, akik a négy orvosi egyetemi városban, Pécsen, Debrecenben, Szegeden, Budapesten vagy környékén laknak, ma SMS-t kapnak, és csütörtök délután négy óráig kell megnézniük azt a honlapot, amelyen regisztrálhatnak oltási időpontért jövő héten hétfőre, keddre és szerdára – mondta György István, az országos oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Az SMS tartalmazza a honlapcímet és a kódot, amivel jelentkezni lehet, de csak azok tudják használni, akik megkapták az üzenetet. Ha a foglalási rendszer kétnapos kísérleti fázisa befejeződik, csütörtökön értékelik az eredményeket, és amennyiben beválik, minden kórházban alkalmazni fogják az online időpontfoglaló rendszert – tette hozzá.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az idősek 90 százalékát már beoltották, a 60 éven felüliek közül is szinte már mindenki megkapta a vakcinát. Az eddig regisztrált idősekből már alig maradtak néhány tízezren, akiket akut betegség miatt még nem tudtak beoltani. Vannak olyan kistelepülések, ahol már minden regisztráltat beoltottak.

Európában egyedül Málta előzi meg Magyarországot a beoltottsági sorban – emelte ki György István. Beszámolt róla, hogy

hétfőn 68 400 Moderna,

kedden 248 000 Pfizer,

72 000 AstraZeneca és

100 000 második adagos Szputnyik V,

hétvégén 600 000 Sinopharm-vakcina érkezik az országba.

Szerdára 2527 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 757 360 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – ismertette a napi járványadatokat György István. Meghalt 207 beteg, így az elhunytak száma 25 787 főre emelkedett. Kórházban 8097 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 925-en vannak lélegeztetőgépen. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 464 750 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 266 823 főre csökkent. A beoltottak száma 3 363 596 fő, közülük 1 425 124 fő már a második oltását is megkapta.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a sajtótájékoztatón elmondta, hogy mára a járvány harmadik hulláma a platóra ért, de a brit mutáns miatt csupán elhúzódó csökkenést fogunk tapasztalni, az ezzel megbetegedettek ugyanis hosszabb kórházi ellátásra szorulnak. Közölte, hogy az oltakozási kedv szerencsére növekszik, a fiatalabb korosztályban is egyre inkább. A tiszti főorvos szerint mind az öt, az országban rendelkezésre álló vakcina megfelel a WHO követelményeinek, sőt túl is teljesíti azokat.

(Borítókép: Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján 2021. április 21-én. Fotó: Médiaklikk / M1)