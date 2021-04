Statiszta játssza el az elrabolt VV Fannit a csomagtartóban?

A bíróság arra a kérdésre keresi a választ, hogy befért-e egy 160 centis lány, Novozánszki Fanni és egy ruhákkal teli bőrönd egy Citroën Cactus csomagtartójába. A Bors szerint úgy tudni, hogy a bűnügy júniusi tárgyalása után már az utolsó, helyszíni tárgyalás következhet.

Ahogy azt a lap elsőként megtudta, a kihelyezett tárgyalást annál a dunai stégnél tervezik, ahol a nyomozók és az FBI emberei szerint is a legvalószínűbb, hogy a vádlott megszabadult a lány holttestétől. A Bors közben megtudta, hogy a védelem kulcsfontosságú bizonyítási indítvánnyal él, ami akár a vádat is megdöntheti. Ez az indítvány is helyszíni tárgyalást igényel.

Ha ugyanis bebizonyosodik az állításuk, miszerint kivitelezhetetlen, hogy a csomagtartóba bőrönddel együtt beférjen egy női test, akkor szerintük a vádiratban foglaltak kétségessé válnak. A védelem szerint az autóban talált vérfoltok körül is kérdések merülhetnek fel.

A minták egy részéről ugyanis a mai napig nem bizonyított, hogy Novozánszki Fannitól származnak, és a szakértők nem zárták ki, hogy a vádlott által vásárolt nyers húsból folyt ki, amit B. László blokkal igazolt.