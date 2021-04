Budapesten tárgyal a WHO európai igazgatója

A sikeres és gyors oltási folyamathoz továbbra is biztosított a megfelelő mennyiségű oltóanyag. A következő tíz napban 1,4 millió vakcina érkezik Magyarországra − jelentette be Szijjártó Péter, aki Budapesten fogadta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Regionális Irodájának igazgatóját. Hans Kluge szerda délelőtt érkezett Magyarországra, ahol megbeszélést folytat a magyar külügyminiszterrel, és jelezte, hogy szeretne találkozni Kásler Miklós emberierőforrás-miniszterrel is.

Még a héten 600 ezer oltóanyag érkezik Kínából – jelezte a magyar külügyminiszter. Jövő héten pedig még több oltóanyag várható keletről:

280 orosz oltóanyag (második komponens),

400 ezer Sinopharm- és

200 ezer orosz vakcina (első komponens).

A kínaiaknak a szerződés szerint másfél millió oltóanyagot kellett küldeniük. Tekintettel arra, hogy az egyik nyugati szállító visszamondta 500 ezer vakcina leszállítását, Kína 600 ezerrel többet küld.

A WHO regionális igazgatója elmondta: hamarosan Kásler Miklóssal is szeretne találkozni, mert meg akarja nézni, hogyan zajlik a vakcinációs kampány, ami szerinte Európában példaértékű. Szerinte Magyarország határozott lépéseket tett a vakcinabeszerzést illetően, aminek az az eredménye, hogy az átoltottságban élen jár az Európai Unióban.

Szijjártó Péter április elején tárgyalt Genfben az Egészségügyi Világszervezet főigazgatójával. Akkor a külügyminiszter azt mondta:

A jövőben is fontos lesz az oltóanyagok utánpótlása, ezért Magyarországon is kialakítanak erre a célra gyártási kapacitást, amely 2022 végére már rendelkezésre fog állni.

A WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz korábban kiemelte: fontos az oltóanyagok helyi gyártásának kérdése, a WHO törekedni fog arra, hogy támogassa Magyarországot ennek megvalósulásában.