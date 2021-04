Röpködnek a milliók a budapesti vadászati világkiállítás költségei között

Még 2016-ban jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, hogy 2021-ben megrendezik újra a Vadászati és Természeti Világkiállítást, amely lebonyolításáért az Egy a természettel Nonprofit Kft. felel. A rendezvény büdzséje 67 milliárd forint, amely évről évre gyarapodott. Most kiderült, százmilliókat költenek ügyvédre, médiamegjelenésre, és egy szoborra is.

A 24.hu megszerezte a cég kifizetési listáját, amelyben érdekes tételeket lehet találni. Például azt, hogy mennyit költenek ügyvédre. A Győri és Sárhegyi Ügyvédi Társulás bő egyéves, határozott idejű megbízásokkal összesen 378,4 millió forinthoz jut. Ez nettó 60 ezer forintos óradíjjal számítva több mint 6300 munkaóra.

A szerződéslistában olvasható az is, hogy a Hír TV-nek 31 milliót fizetnek műsoridőre. A kormányközeli Századvég Gazdaságkutató Zrt. kutatási feladatokra 64 millió forintot kap, valamint 58 millió forintot fizettek az Országos Vadászati Védegylethez a Nimród című vadászújság kiadói jogaiért.

Szerdán egyébként az Index is megírta, hogy a kiállításra készítenek egy szobrot szarvasagancsokból, ami 240 millió forintba fog kerülni.

Egyébként a cég vezetői sem panaszkodhatnak. Busásan megfizetik őket is. Például Szűcs Veronika, az Egy a Természettel Nonprofit Kft. általános ügyvezető igazgatója 1,8 millió forint havi bruttó alapbért kap, de Katona András stratégiai ügyvezető igazgató is ugyanezt az összeget viheti haza. A felügyelőbizottsági elnöknek bruttó 350 ezer forint tiszteletdíjat ítéltek meg, de Mancsiczky László nem veszi fel.